Новый Nissan Sentra показали на первых изображениях

Актуальное поколение 4-дверки Nissan Sentra появилось в 2019 году. Автомобиль какое-то время продавали даже в России, но в 2017-м вывели его из линейки из-за низкого спроса.

Зато в США и Китае эта модель все еще в строю. И даже готовится к переходу в новую генерацию. Как она будет выглядеть на днях продемонстрировали дизайнеры студии «SRK Designs».

Концепт-кар Nissan Evo 2024

На изображениях автомобиль похож на концепт-кар Nissan Evo, представленный в апреле этого года на автосалоне в Пекин.

Тот был электромобилем, и, судя по отсутствию у новой Sentra как таковой решетки радиатора, вполне вероятно, что новая генерация этого седана может также оказаться чистым электрокаром.

От шоу-кара образца середины весны этого года новый Sentra отличается более традиционным рисунком оптики, наличием дверных ручек, которых у концепта Nissan не было, а также собственных колесных дисков.

А вот о технической стороне такой машины пока ничего неизвестно. Актуальные Sentra комплектуются 2-литровым 4-цилиндровым мотором DOHC, который развивает 149 лошадиных сил.

Автомобиль построен на платформе CMF-C/D и является родственником таких моделей как Nissan X-Trail, Qashqai, Renault Megane IV и даже Mitsubishi Outlander.

По слухам, свежая «Сентра» может увидеть свет ближе к концу 2025 года. Главными рынками сбыта для нее останутся США и КНР.