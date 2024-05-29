Концепт Nissan Hyperforce станет следующим GT-R

На выставке Japan Mobility Show 2023 года компания Nissan представила концепт-кар Hyperforce. На премьере этой модели не было никакого упоминания модели GT-R, однако многие заметили, что шоу-кар щеголял четырьмя круглыми задними фонарями, напоминающими о легендарном спорткаре, а также обладал похожей формой боковых окон. Все это привело к тому, что машину начали называть новым GT-R.

Накануне японский журнал «BestCarWeb» подтвердил планы Nissan по выпуску этой модели, а также назвал дату премьеры серийного автомобиля.

По информации японского инсайдерского издания, премьера нового GT-R состоится в 2028 году. В основу автомобиля действительно ляжет концепт-кар Hyperforce образца 2023 года, а сам спорткар окажется электромобилем нового поколения.

Специально для него Nissan уже начал разрабатывать твердотельную батарею, а также мощных электромоторов, которые должны превратить машину в суперкар монстр-класса с отдачей в 1360 лошадиных сил.

Кузов автомобиля постараются сделать максимально легким, задействовав для этого углеволокно.

Что касается самого главного в этом проекте – твердотельного аккумулятора, то его массовым выпуском компания займется на заводе в Йокогаме в тот же год, когда собираются представить новый GT-R, то есть в 2028-м.