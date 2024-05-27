Раскрыт список лучших подержанных кроссоверов в 2024 году

Когда речь заходит о поиске семейного автомобиля, вероятность того, что человек выберет кроссовер, максимальна. Дополнительное пространство в салоне, высокий клиренс и посадка обеспечивают удобную погрузку багажа, детей и домашних животных, а значит упрощают эксплуатацию.

Какие автомобили в сегменте подержанных SUV стоят того, чтобы их купить в 2024 году, раскрыли журналисты британского портала «CarWow».

Лучшим подержанным кроссовером этого года был назван чешский «паркетник» Skoda Kodiaq. Машину похвалили за ее практичность, отличное соотношение цены и качества, а также просторный 7-местный салон.

Чуть хуже оказалась оценка корейского кроссовера Kia Sportage, занявшего второе место. Машина удостоилась похвалы за стильный дизайн и экономичную линейку гибридных силовых установок. Но для езды по бездорожью британцы советуют покупать «Спортейджи» с 2004 по 2010 годов выпуска.

Замкнул тройку лучших японский SUV Mazda CX-5. Машина получила высокий балл за свой первоклассный дизайн, продуманный интерьер, отличную управляемость, а также приятный дизельный мотор.

Весь список лучших подержанных кроссоверов в 2024 году по мнению «CarWow» выглядит следующим образом:

1 место – Skoda Kodiaq

2 место – Kia Sportage

3 место – Mazda CX-5

4 место – Jaguar I-Pace

5 место – Nissan Qashqai

6 место – Hyundai Tucson

7 место – Seat Ateca

8 место – Ford Kuga

9 место – Toyota RAV4

10 место – Renault/Dacia Duster.