ТОП-5 автопроизводителей, делающих самые безотказные двигатели: пользователи согласны не со всеми

Сердцем любого автомобиля является его двигатель, а значит чем он надежнее, тем дольше проживет сама машина. Но какие автопроизводители выпускают самые безотказные моторы? Ответить на этот животрепещущий вопрос решили эксперты зарубежного портала «GoBankingRates».

Журналисты составили ТОП-5 компаний, моторы которых способны удивить своей надежностью, однако пользователи раскритиковали этот рейтинг из-за нескольких отмеченных в нем имен.

На первую строчку в списке автопроизводителей с самыми крепкими двигателями была поставлена Toyota, а образцами для подражания были названы такие моторы как 2GR, 1JZ, 2JZ и семейство агрегатов UZ.

На втором месте расположилась Honda с ее установками K-Series, J35, а также H22A, тогда как тройку замкнул Lexus с «тойотовскими» моторами 2JZ, 2GR и 1UR-FE.

А вот два последних представителя этого ТОП-5 озадачили пользователей Сети. На четвертое место авторы рейтинга водрузили Chevrolet (в особенности за его мотор LT1), а пятым назвали Ford с двигателями Coyote V8 и EcoBoost.

Замыкающие в пятерке лучших производителей двигателей подверглись критике со стороны пользователей. Вот только некоторые из комментариев, опубликованных под оригинальной статьей:

«За мою жизнь у меня было 2 «Форда». И у обоих были проблемы с двигателем на пробеге до 50 тысяч км. Недавно Ford отозвал машины из-за возможности возгорания двигателей, но у них не было запчастей, чтобы починить эти моторы»;

«Ford и Chevrolet самые надежные? Возможно, но только в начале 2000-х. Турбодвигатели Ford Eсoboost постоянно взрываются, как и турбомоторы GM 1.4, которые чаще всего используются в Chevrolet Cruze. Их двигатели серии 2.4 LEA – такая же катастрофа»;

«Я думаю, они говорят о «надежных» фанатах, рекламе и маркетинге. Надежные двигатели у «Форд» и «Шева»? Это производители автомобилей с худшей надежностью, но с самой доверчивой базой фанатов»;

«Я опешил, увидев на пятом месте Ford. Извините, но у Ford за последние годы было больше проблем с двигателями, чем у всех этих марок вместе взятых. В ТОП-е правильно расставлены 1, 2 и 3 места. Но я сомневаюсь в том, кого поставили на 4 место, поскольку это во многом зависит от того, о каком двигателе идет речь»;

«Ford Ecoboost был кошмаром, поэтому я не уверен, что почему он указан в списке лучших. У 5,0-литрового Ford Coyote также есть проблемы с фазовращателями. Кроме того, у старых Chevrolet GenII LT1 были свои проблемы».

Напомним, ранее был назван самый надежный мотор в мире. Им оказался двигатель Toyota 2JZ и все его подвиды.