Самые живучие: автомобили Toyota заняли весь ТОП-5 по шансам проехать больше 400.000 км без поломок

Срок службы современных автомобилей только сокращается. Если раньше некоторым машинам удавалось проезжать без капитального ремонта более 1 миллиона километров, то сейчас выдающейся является цифра пробега, которая примерно в 2 раза ниже.

Разобраться в том, какие модели все еще могут похвастать высокой выносливостью, решили журналисты портала «iSeeCars». В новом исследовании его специалисты провели анализ регистраций 400 миллионов легковых автомобилей, выяснив какие из них обладают наибольшей вероятностью преодолеть километраж в 400 тысяч км пробега.

Весь список включил в себя 15 автомобилей. Что интересно, вся первая «пятерка» этого ТОП-а оказалась занята представителями модельного ряда одного автопроизводителя – Toyota.

Самые выносливые автомобили по версии «iSeeCars» в 2024 году

1 место: Toyota Tundra (36,6% шансов проехать более 400.000 км)

2 место: Toyota Sequoia (36,4%)

3 место: Toyota 4Runner (26,8%)

4 место: Toyota Tacoma (26,7%)

5 место: гибридная версия Toyota Highlander (25,9%)

6 место: Honda Ridgeline (25,8%)

7 место: Chevrolet Suburban (22%)

8 место: Toyota Avalon (22%)

9 место: Lexus GX (20,7%)

10 место: Chevrolet Silverado 1500 (18,8%)

11 место: GMC Yukon XL (17,9%)

12 место: Chevrolet Tahoe (17,7%)

13 место: Honda Pilot (17,5%)

14 место: Honda Accord (16,6%)

15 место: GMC Sierra 1500 (16,1%).