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Раскрыт самый надежный мотор в мире

Его мощность может достигать 1000 л.с., а ресурс близок к миллиону километров

Текст: Алексей Шмидт
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Подкапотное пространство спортивного автомобиля далеко не то место, где можно найти надежный двигатель. Стремление к максимальному увеличению мощности и постоянные нагрузки приводят к износу мотора, в значительной степени сокращая его ресурс.

Но в начале 90-х один автопроизводитель из Японии опроверг это утверждение, создав двигатель, который считается не только одним из самых мощных в мире, но еще и самым безотказным силовым агрегатом на планете.

a comprehensive look at the legendary toyota 2jz engine 1

Издание «CarBuzz» назвало самый надежный мотор в мире. По версии журналистов этого американского автомобильного портала таким двигателем является мотор серии 2JZ и все его подвиды. 

2jz toyota review thumbnail

Легендарный 3-литровый рядный 6-цилиндровый ДВС обладал чугунным блоком и алюминиевой головкой, отлично проявив себя на модели Toyota Supra Mk IV, а также многих других, где доказал свою чрезвывайную неубиваемость.

При должном уходе такие моторы могли служить вплоть до 1 миллиона километров пробега и не требовали больших затрат на обслуживание.

Но помимо надежности он был еще и очень мощным, позволяя тюнерам гаражными доработками доводить производительность 2JZ до отметки около 1000 лошадиных сил. 

Источник:CarBuzz
Фото:Toyota

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