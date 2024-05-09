Раскрыт самый надежный мотор в мире

Подкапотное пространство спортивного автомобиля далеко не то место, где можно найти надежный двигатель. Стремление к максимальному увеличению мощности и постоянные нагрузки приводят к износу мотора, в значительной степени сокращая его ресурс.

Но в начале 90-х один автопроизводитель из Японии опроверг это утверждение, создав двигатель, который считается не только одним из самых мощных в мире, но еще и самым безотказным силовым агрегатом на планете.

Издание «CarBuzz» назвало самый надежный мотор в мире. По версии журналистов этого американского автомобильного портала таким двигателем является мотор серии 2JZ и все его подвиды.

Легендарный 3-литровый рядный 6-цилиндровый ДВС обладал чугунным блоком и алюминиевой головкой, отлично проявив себя на модели Toyota Supra Mk IV, а также многих других, где доказал свою чрезвывайную неубиваемость.

При должном уходе такие моторы могли служить вплоть до 1 миллиона километров пробега и не требовали больших затрат на обслуживание.

Но помимо надежности он был еще и очень мощным, позволяя тюнерам гаражными доработками доводить производительность 2JZ до отметки около 1000 лошадиных сил.