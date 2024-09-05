Машины этих 10 автомобильных марок самые надежные на «вторичке»

Надежность чрезвычайно важна, особенно когда выбор падает на подержанный автомобиль. Определить машины каких брендов считаются самыми крепкими периодически помогает журнал «Consumer Reports», который на основе собственного анализа выясняет уровень их долговечности.

На этот раз исследование «CR» было сфокусировано на надежности автомобилей 5-10-летнего возраста. Каждой марке, имеющей сегодня в портфолио такие машины, был выставлен средний бал.

В итоге получился ТОП-10, в котором оказалось множество знакомых лиц, включая Toyota и Lexus, но не обошлось и без сюрпризов (к примеру, появление в списке лучших компании BMW).

Lexus

Премиальный суббренд Toyota возглавил рейтинг самых лучших брендов по надежности подержанных автомобилей. Компания набрала в среднем 75 баллов из 100 благодаря таким моделям как RX, GS, IS и другим.

Toyota

Материнский концерн уступил в надежности своей дочерней марке всего 2 балла, получив в исследовании 73 балла из 100. Аналитики рассматривали целый спектр моделей этого автопроизводителя – от 4Runner до Corolla, RAV4, Tacoma и других.

Mazda

Обладатель бронзовой медали также оказался родом из Японии. Бренд из Хиросимы значительно уступил своим землякам Lexus и Toyota в итоговой оценке, но все равно заработал впечатляющие 59 баллов из 100. Помогли ему в этом такие модели как: Mazda3, Mazda6, CX-3, CX-5, CX-9 и MX-5.

Acura и Honda

Еще два представителя японского автопрома, которые замкнули пятерку лучших компаний по надежности их б/у-машин. Acura удостоилась в этом рейтинге оценки в 57 баллов, тогда как головной бренд Honda получил на 2 балла меньше – 55/100. В исследовании рассматривались такие их модели как MDX, RDX, TLX, Accord, Civic, CR-V, Odyssey и другие.

Остальная часть ТОП-10 распределилась следующим образом:

6 место – Buick (47 баллов из 100)

7 место – BMW (46 баллов из 100)

8 место – Subaru (46 баллов из 100)

9 место – Nissan (45 баллов из 100)

10 место – Mercedes-Benz (43 балла из 100).