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Раскрыты самые надежные японские автомобили: их можно брать и ничего не бояться

ТОП-10

Текст: Алексей Шмидт
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Япония является родиной множества автопроизводителей, которые по сегодняшний день своей продукцией удивляют покупателей невероятным уровнем надежности. Такие компании создают одни из самых передовых и желанных машин на рынке, а в России многие японские модели носят статус культовых. 

Журнал «TopSpeed» решил погрузиться в мир японского автопрома, оценив его надежность по состоянию на 2024 год. Каждой из моделей был присвоен собственный рейтинг, который позволил ранжировать их десятого места до первого.

Открыл список самых безотказных японских машин в этом году пикап Toyota Tacoma. Оценка надежности этого автомобиля составила 83 балла из 100 (10 место). На один балл его опередил популярный кроссовер Subaru Forester (84 балла), а восьмым стал большой «паркетник» Honda Passport (85 баллов).

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Седьмая строчка досталась седану Lexus ES с аналогичными, что и в случае с «Паспортом» 85 баллами, тогда как шестым оказался внедорожник Toyota 4Runner, надежность которого оценили в 86 баллов из 100.

В пятерку лучших вошел пикап Nissan Titan. Машина удостоилась оценки в 88 баллов из 100 возможных. Прямо под ним расположился седан Lexus IS с тем же результатом (4 место), а также знаменитая 4-дверка Toyota Camry (3 место) – по 88 баллов из 100 соответственно.

Серебро (2 место) в этом рейтинге присвоили кроссоверу Nissan Murano. Его надежность оценивается в 89 баллов из 100.

Что касается самого безотказного японского автомобиля в 2024 году, то им был назван внедорожник Lexus GX. Машина получила такую же отметку, что и Nissan (89 баллов из 100), но опередила его за счет отсутствия отзывных кампаний (у Murano был 1 отзыв). 

Источник:Top Speed
Фото:Lexus

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