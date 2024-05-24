Кроссовер Nissan Murano чуть не сжег дом своего владельца

Возгорание автомобиля – это всегда крайне неприятное событие. Как правило, пламя охватывает машину очень быстро, а потушить ее затем бывает непросто.

С одной из таких ситуаций пришлось столкнуться владельцу популярного кроссовера Nissan Murano из США. Причем ситуация оказалась настолько серьезной, что возгорание автомобиля чуть не повредили его дом.

Инцидент произошел 14 мая 2024 года в 5 часов 45 минут утра. Семья Хилл проснулась от звука срабатывающих подушек безопасности, а затем выглянув в окно поняла, что на улице полыхает их автомобиль Nissan Murano (2015 года выпуска).

Пожар был настолько сильным, что начал перекидываться на находящийся рядом дом, но прибывшие вовремя пожарные потушили пламя. Впрочем, кроссоверу это уже не помогло. Машина выгорела почти дотла.

Причина пожара еще расследуется, но владелец Murano считает, что проблема связана с уплотнением привода ABS. Но самое интересное заключается в том, что Nissan проводил отзывную кампанию. И сгоревший впоследствии кроссовер ее успешно прошел, а владелец получил об этом соответствующую квитанцию.

Спустя неделю на место возгорания машины прибыли технические специалисты Nissan, начавшие собственное расследование внезапного воспламенения кроссовера Murano, однако никакими подробностями о нем с прессой они пока не делятся.