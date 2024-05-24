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Кроссовер Nissan Murano чуть не сжег дом своего владельца

Машина загорелась после отзывной кампании, которая должна была избавить ее от риска пожара

Текст: Алиса Шашкова
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Возгорание автомобиля – это всегда крайне неприятное событие. Как правило, пламя охватывает машину очень быстро, а потушить ее затем бывает непросто.

С одной из таких ситуаций пришлось столкнуться владельцу популярного кроссовера Nissan Murano из США. Причем ситуация оказалась настолько серьезной, что возгорание автомобиля чуть не повредили его дом. 

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Инцидент произошел 14 мая 2024 года в 5 часов 45 минут утра. Семья Хилл проснулась от звука срабатывающих подушек безопасности, а затем выглянув в окно поняла, что на улице полыхает их автомобиль Nissan Murano (2015 года выпуска). 

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Пожар был настолько сильным, что начал перекидываться на находящийся рядом дом, но прибывшие вовремя пожарные потушили пламя. Впрочем, кроссоверу это уже не помогло. Машина выгорела почти дотла. 

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Причина пожара еще расследуется, но владелец Murano считает, что проблема связана с уплотнением привода ABS. Но самое интересное заключается в том, что Nissan проводил отзывную кампанию. И сгоревший впоследствии кроссовер ее успешно прошел, а владелец получил об этом соответствующую квитанцию.

Спустя неделю на место возгорания машины прибыли технические специалисты Nissan, начавшие собственное расследование внезапного воспламенения кроссовера Murano, однако никакими подробностями о нем с прессой они пока не делятся. 

Фото:FOX 5

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