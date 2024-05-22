3 электромобиля, которые гораздо менее надежны, чем машины с ДВС

Считается, что в электрокарах практически нечему ломаться, но по статистике владельцы таких машин гораздо чаще жалуются на те или иные неполадки со своими авто, чем обладатели автомобилей с ДВС.

Ежегодное исследование надежности от «Consumer Reports» свидетельствует о том, что в среднем у электромобилей последних трех модельных лет почти на 80% проблем больше, чем у обычных машин. Причем наибольшая часть неисправностей в случае с ними приходятся на аккумуляторы и системы зарядки.

Портал «GoBankingRates» составил рейтинг из трех электрокаров, которые считаются гораздо менее надежными, чем машины с двигателями внутреннего сгорания.

Mercedes-Benz EQS

Провальный проект электрического немецкого седана рискует стать одним из самых больших провалов в истории немецкой марки. Автомобиль отказываются покупать из-за множества проблем, включая долгое время не решаемые неисправности тормозной системы.

Rivian R1S

Продукт американского стартапа, с которым было связано немало скандалов за последнее время. Компания входит в число самых ненадежных автомобильных брендов в мире, а когда дело доходит конкретно до ее «батарейного» кроссовера R1S, то все становится совсем плохо.

Автомобиль критикуют за жесткую подвеску, вой электромотора на низких скоростях, а также проблемы с рекуперативной системой торможения, которая затрудняет плавное вождение.

Volkswagen ID.4

Вместительный электрический кроссовер VW, но при этом один из самых проблемных в модельном ряду компании.

Утверждается, что машина страдает от проблем с рулевым управлением, а также с медленно реагирующей и отвлекающей водителя от дороги информационно-развлекательной системой.