Надежный кроссовер с дизелем, современной АКПП, на полном приводе, который стоит дешевле «китайцев»: такой существует

Поиск надежного, комфортного и практичного автомобиля за вменяемые деньги в современном мире та еще задача. И иногда при выборе той или иной модели покупателю приходится идти на определенные компромиссы, жертвуя каким-то одним или несколькими качествами в пользу единственного и самого важного.

Впрочем, пока еще на вторичном рынке существует ряд автомобилей, которые стоят относительно недорого, и не требуют от покупателя отказываться от одних плюсов взамен другим.

Кроссовер Sorento является одним из флагманских моделей корейской марки Kia. Машина выпускается с 2002 года и сегодня продается в четырех поколениях. Но интересна нам не последняя генерация «вседорожника», цены на которую теперь заоблачны, а автомобили третьего поколения после рестайлинга (в РФ известны как Prime).

Такие кроссоверы появились в конце 2018 года, а значит они все еще остаются вполне себе свежими.

В России пятилетние Kia Sorento Prime стоят от 2,3 миллиона рублей, а значит они дешевле большинства хоть и новых, но тривиальных кроссоверов из Китая, которые сегодня буквально заполонили наш рынок.

Самым привлекательным для покупки считается вариант Sorento Prime, оборудованный 2,2-литровым турбодизельным двигателем мощностью 200 лошадиных сил. Этот мотор известен тем, что при должном обслуживании сулит первые технические проблемы своему владельцу уже после 200 тысяч километров пробега. Да и то, когда свой ресурс выработает топливный насос высокого давления.

Связку двигателю составляет 8-диапазонная автоматическая коробка передач с индексом A8MF1, которая за годы эксплуатации зарекомендовала себя как вполне надежная на таких моделях как Kia K5 и Hyundai Santa Fe.

А вот с полным приводом в таких кроссоверах стоит быть осторожнее. Кроссовер страдает известной «болезнью», заключающейся в потере смазки из шлицевых соединений углового редуктора.

Набивая свежую смазку в полость редуктора каждые 40 тысяч километров пробега можно избежать практически гарантированного дорогостоящего ремонта, который способен обойтись владельцу машины в 5-значную сумму.