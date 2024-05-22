Японский аналог Lada Largus пережил странное обновление

Появление минивэн Mobilio в линейке Honda датировано 2001-м годом. Первое поколение автомобиля продавали только в Японии, но во второй генерации, появившейся в 2014 году, машину вывели за пределы «страны восходящего солнца» – в частности на рынки Юго-Восточной Азии.

С тех пор автомобиль, по массогабаритным показателям близкий к российскому универсалу Lada Largus, продавался практически без изменений, но накануне стало известно, что вместительная 7-местная модель все-таки пережила необычный рестайлинг.

Портал «Top Gear» сообщает, что Honda готовится выпустить реформенный вариант Mobilio. Внешне машина будет повторять предшественника, но лишится всех версий за исключением базовой.

В гамму автомобиля будет входить 1,5-литровый бензиновый мотор i-VTEC на 117 л.с. и 145 Нм, состыкованный только с 5-ступенчатой механической коробкой передач, тогда как раньше модель продавалась еще и с вариатором.

Вместе с автоматической трансмиссией под списание в обновленном Mobilio попадут и все прелести цивилизации, включая сенсорный дисплей и систему регулировки высоты сидений. Подушек безопасности будет только две, а выбор цвета кузова ограничат тремя: черный, серый и белый.

Ценник на реформенный японский минивэн уже объявлен. В Индонезии собираются просить за него от 239 тысяч 600 местных рупий или 1,3 миллиона рублей по действующему курсу.