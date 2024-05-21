В Германии раскрыли неожиданные результаты ресурсного теста автомобилей: машины BMW и Audi крепче всех

Немецкий автомобильный портал «Auto Bild» с 2000 года проводит так называемые долгосрочные ресурсные тесты, в которых испытывает новые автомобили на протяжении многих лет, а затем, когда они преодолевают отметку в 100 тысяч км, отправляет машины на разборку и оценивает износ их деталей. Впоследствии каждой присуждается собственный балл, который позволяет ранжировать их по сравнению с другими.

Накануне это немецкое издание раскрыло статистику испытаний, проводимых с 2014 года, раскрыв самые крепкие автомобили. Неожиданным образом лучшими оказались местные премиальные марки BMW и Audi.

В качестве автомобилей, которые почти не изнашиваются спустя 100 тысяч пройденных километров, были названы BMW M3 и Audi A3 Sportback g-tron с нулевым количеством отказов.

Тройку замкнул еще один BMW – родстер Z4 за 100 тысяч километров, выдержавший испытание на выносливость почти без сложностей (только 2 незначительные неисправности). Аналогичный результат продемонстрировали в тестах: Seat Ateca 1,4 Eco TSI, Audi A4 Avant и Volkswagen T-Cross.

В список самых крепких машин в первые 100 тысяч км пробега также вошли: Suzuki Swift Sport, Mazda CX-5 Skyactiv-D и BMW 320d Touring с тремя неисправностями, зафиксированными в ходе тестов.

Далее по возрастанию количества технических проблем выстроились: Mercedes A220 D, Toyota Prius IV, Volkswagen Golf Sportsvan 1,4 TSI, Kia Sportage 2.0 CRDi и Volvo XC60 с четырьмя поломками, а также Volkswagen Tiguan 2,0 TSI, Ford Focus Turnier 2,0, BMW X1 xDrive20i и Hyundai i30 Combi 1,6 CRDI с пятью отказами.