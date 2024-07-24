7-местный бюджетник Kia, который недолго продавали в России, готовится к обновлению

Kia начала производство кроссвэна Carens в феврале 2022 года. Машина представляет собой бюджетник, способный уместить внутри до семи пассажиров. В первый год с начала выпуска таких автомобилей Carens удалось добраться до российского рынка, куда его ввозили по параллельному импорту. А теперь для этой модели готовится плановое обновление.

Шпионские фотографии и слухи говорят о том, что машине предстоит пойти по пути эволюции по сравнению со своим предшественником.

Подробности о проекте пока скудны, но есть основания полагать, что обновленному Carens достанется слегка пересмотренный дизайн с другими светодиодными дневными ходовыми огнями, вдохновленными Seltos, перелицованными бамперами и перевернутыми L-образными задними фонарями, объединенными LED-полосой.

Внутри свежий Carens, скорее всего, сможет похвастать новой отделкой и пересмотренной передней панелью, а также улучшенным качеством материалов.

Техническую сторону машины модернизация, по всей вероятности, не затронет. В таком случае корейский кроссвэн продолжат продавать с 1,5-литровым 115-сильным бензиновым «атмосферником», 1,4-литровым турбомотором на 140 л.с, а также 1,5-литровым дизелем. Связку всей троице, как и прежде, составят 6-скоростная МКПП, 6-диапазонный гидротрансформатор и 7-скоростной «робот» DCT.

В продажу обновленный Kia Carens должен поступить до конца 2024 года.