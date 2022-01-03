Загорелся чек двигателя (check engine): что он значит и как его сбросить

На автомобили, выпускаемые сегодня, устанавливается множество датчиков, которые информируют водителя о возникающих проблемах, выходе из строя каких-то частей, о режимах работы узлов и механизмов. Вспомним, как не так давно, несколько десятков лет назад, единственным способом определения неисправности автомобиля было проведение визуального осмотра. Правильность выводов зависела от опыта и догадливости. Теперь все главные узлы находятся под контролем электроники. Она подсказывает мастеру, не давая ошибиться.

Вовремя сработавшие датчики дают возможность обнаружить и ликвидировать неисправность на ее начальном этапе.

Наибольшую распространенность на машинах отечественных и иностранных марок, оснащенных электронными блоками управления, получил указатель неисправности под названием «check engine ». Когда он загорается и о чем предупреждает, разбирался Daily-Motor.Ru.

Если с автомобилем все в порядке, лампочка индикатора включается во время запуска двигателя, и погасает спустя пару секунд. Так проверяется электроника. Однако индикатор, загоревшийся в то время, когда едет автомобиль, – это первое предупреждение о неполадках в двигателе. Имеет смысл по дороге заехать на СТО. Это не означает что нужно в панике останавливаться и звонить в службу эвакуации. Если состояние машины позволяет, можно продолжать двигаться своим ходом, но только в спокойном режиме.

Что такое «чек двигателя»

Дальнейшее объяснение станет более понятным, если разобраться в назначении лампы «check engine ». С выходом первых автомобилей, оснащенных электроникой, она информировала только об одной проблеме. Речь шла о нарушенном режиме работы карбюратора. К примеру, требовалось произвести очистку или заменить смесь. Но техника не стоит на месте. Сегодня в автомобилях все больше датчиков, и у «чека » прибавилось задач. Карбюраторные системы отошли в прошлое, большая часть машин имеет инжекторную систему питания. Управление электроники расширилось. Компьютер следит за поступлением топлива в цилиндры, зажиганием, переключением передач автоматической коробки и т.д. В двигателе не осталось ничего, что не контролировалось бы датчиками, которые могут посылать сигналы водителю с помощью «check engine ».

Наиболее частой причиной включения тревожной лампочки становится использование низкокачественного бензина. Лишние примеси в топливе пачкают свечи нагаром. Какая-то из них может не искриться. Двигатель «троит », и водителю приходит предупреждение о сбое. Подобное нередко происходит с перекупленными иномарками. Иной раз причина лежит на поверхности, не требует дорогого ремонта. Финансовых затрат, бьющих по кошельку, удается избежать.

Однако в других случаях все может оказаться сложнее. Если сигнал сообщает об ослаблении ремня ГРМ, засорении форсунки либо неисправности катализатора, придется раскошелиться на более серьезное обслуживание машины.

В современном автомобиле компьютер переведет работу двигателя на ограниченный режим. Это даст возможность добраться до сервиса. Мастер на СТО войдет в контакт с электроникой по специальной шине и узнает код ошибки. Значение кода точно подскажет неисправность. Такая процедура носит название компьютерная диагностика. Ее проведение стоит около 2-3 тысячи рублей.

Иногда мотор оказывается в полном порядке. Сбоит сама электроника. Тогда в ремонте нет нужды, мастер просто сбросит показатели.

Как сбросить чек самостоятельно?

Сбросить чек можно и самому. Убрать горящую лампу «чек энджин» на бюджетных автомобилях, которые были выпущены до 2000-х годов, можно простым отключением аккумулятора, сняв клеммы примерно на 10-15 минут. За это время электронный блок управления двигателем восстановит заводские настройки. Далее – подключаем батарею, не запуская двигатель переводим ключ зажигания во второе положение до момента, когда ЭБУ начнет сканировать все системы, выключаем зажигание и вновь включаем. После всех этих процедур система электронного блока управления двигателем будет перезапущена.

Алгоритм действий для сброса «сheck engine» в автомобилях европейских марок чуть иной – необходимо отключить все электрические приборы машины (акустическую систему, светотехнику, кондиционер и отопитель салона). Далее – поворачиваем ключ зажигания во второе положение, и не включая двигатель ждем 20 секунд, после чего возвращаем ключ в исходное положение, не вытаскивая его из замка. Эта процедура запустит принудительную самодиагностику электронных систем. При последующем запуске ДВС все ошибки должны погаснуть.

На азиатских автомобилях самодиагностика запускается с помощью другой комбинации. Трижды подряд с интервалом в 3 секунды включить и выключить зажигание, не выжимая педали сцепления или тормоза. После третьего цикла ключ удаляется из замка зажигания.

Впрочем, пожалуй, самый простой вариант погасить «чек» – это заехать в любое СТО, где мастер за пару минут подключит диагностический прибор и сбросит возникшую ошибку, а за одно оценит, действительно ли она стала следствием обычного сбоя электроники или же скрывает в себе более серьезные проблемы.

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