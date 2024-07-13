В Россию вернулся альтернативный Kia Sportage

Покупатели в России отлично знают кроссовер Kia Sportage. В свое время он был бестселлером на нашем рынке, пользуясь огромным спросом. Но мало кому известно, что в Китае у «Спортейджа» существует альтернативная версия. В ее основе лежит не современная итерация этой модели (5-й генерации), а платформа третьего поколения «паркетника», который сейчас можно найти только на «вторичке».

Как выяснил Daily-Motor.Ru, после небольшого перерыва в Россию из «Поднебесной» вновь начали ввозить кроссоверы Kia Sportage Ace. Накануне машины 2024 года выпуска прибыли во Владивосток и отправились на площадки «серых» дилеров.

Все машины из свежей партии оборудованы 2-литровым бензиновым атмосферным мотором мощностью 161 л.с. В паре с ним работает шестиступенчатая АКПП и безальтернативный передний привод.

По габаритам автомобиль немного уступает глобальной модели. Длина альтернативной версии Sportage составляет 4,5-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра. Расстояние между осями равно 2,6-метрам.

Но если в прошлом году за параллельно импортированные Sportage Ace в России просили от 3 миллионов 149 тысяч рублей, то вернувшиеся к нам автомобили стоят немного дешевле – от 2 миллионов 890 тысяч рублей.