В подержанных кроссоверах Honda CR-V нашли серьезную проблему: их подвеска может развалиться из-за ржавчины

Honda всегда считалась автопроизводителем, который выпускает безотказные автомобили, способные проехать несколько сотен тысяч километров без каких-либо серьезных неисправностей. Но даже среди его самых крепких машин есть определенные модельные годы, которые подвержены серьезным неисправностям.

Накануне выяснилось, что в США готовят отзывную кампанию в отношении одной из самых популярных моделей марки – кроссовера CR-V. В подержанных машинах 2007-2011 годов выпуска обнаружили проблему, которая прямым образом влияет на их безопасность.

В отчете североамериканской организации NHTSA говорится о том, что CR-V обозначенных производственных лет страдают от нетипичного дефекта: дорожная соль вызывает коррозию их задней подвески, которая в перспективе способна привести к отсоединению от нее задних продольных рычагов.

Специалисты уточняют, что задняя подвеска CR-V обладает отверстиями для болтов крепления продольных рычагов.

Если отверстия сильно заржавеют, то они не будут способны удерживать рычаги на месте. Следовательно, отсоединившиеся задние рычаги могут привести к потере контроля над автомобилем и создают высокий риск серьезной аварии.

В Honda собираются решать эту проблему несколькими способами: установкой индивидуальных опорных скоб, полным ремонтом задней подвески либо даже в крайних случаях заменой машины на новую.