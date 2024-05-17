Mitsubishi готовит новое поколение культового минивэна Delica (D:6)

В гамме Mitsubishi компактный минивэн Delica существует с далекого 1968 года. С тех пор автомобиль успел добраться до пятого поколения, выпуск которого начали в 2007 году. За десятилетия производства машина завоевала статус культовой благодаря своей надежности и способностям на бездорожье, но кардинально не менялась уже 17 лет.

В начала этого года в Сети активно ходили слухи о планах Mitsubishi выпустить новое, шестое поколение Delica (D:6). Накануне эту информацию косвенно подтвердили в самой компании, раскрывшей пятилетний бизнес-план бренда под названием «Momentum 2030».

На презентации новой стратегии Mitsubishi продемонстрировала несколько слайдов, на одном из которых отчетливо виден минивэн, внешне напоминающий концепт-кар D:X образца прошлого года. Машина обладает характерной Т-образной светодиодной оптикой, а также высоким кузовом и кроссоверным клиренсом.

Никаких технических подробностей о серийной версии Delica (D:6) пока не приводится, но инсайдеры пишут, что машина должна сохранить свою репутацию, наработанную десятилетиями.

В качестве двигателя в ней может дебютировать некая «высоконадежная» гибридная силовая установка, которая обеспечит машине современную электрическую систему полного привода (S-AWC), а также более привлекательный расход топлива по сравнению с поколением D:5.

Премьера новой «Делики» должна состояться до конца 2025 года.