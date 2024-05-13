Это самые надежные машины и автомобильные бренды по версии европейцев 

Собственные рейтинги надежности публикует немало организаций, но чаще всего это делают именно американские аналитики. Но такие органы есть и в Европе. К примеру накануне «старосветская» Организация по защите прав потребителей (OCU) подготовила список из самых надежных и ненадежных автомобилей в ЕС.

По результатам опроса почти 30 тысяч местных автомобилистов в девяти европейских странах выяснилось, что самые крепкие машины делает Lexus (индекс надежности 98 баллов). Второе место полагается Suzuki (93 балла), третье Subaru (93 балла), а четвертое Toyota (91 балл).

Пятая строчка досталась местному автопроизводителю Cupra (91 балл), а шестая позиция пришлась на корейскую Kia (89 баллов).

Самые надежные автомобильные бренды в Европе. Инфографика OCU

С седьмой по десятое место в этом рейтинге надежности расположились также: Smart, Honda и Mitsubishi с одинаковым результатом в 89 баллов из 100, а также Nissan, заработавший в исследовании 87 баллов.

Что касается модельного рейтинга, то наиболее безотказными гибридами в Европе считаются Fiat Panda и Suzuki Ignis, а лучшим электромобилем стала Tesla Model Y.

В категории подключаемых гибридов самым надежным оказался кроссовер Ford Kuga, тогда как в рейтинге бензиновых машин первенствовали: Audi A1 Sportback, Volkswagen T-Cross и Mazda CX-5.

Без дизелей в Европе по-прежнему никуда. И здесь самым крепким автомобилем в 2024 году владельцы назвали Audi Q5.