Составлен список самых безотказных SUV последнего десятилетия: лидер удивит

Кроссоверы и внедорожники стали одним из лучших типов кузова для семейных людей, обеспечивая наилучшую практичность при перевозке пассажиров и грузов. С учетом роста спроса требования к ним со стороны покупателей лишь растут. И не в последнюю очередь с точки зрения надежности.

Портал «HotCars» составил список из 20 самых безотказных кроссоверов и внедорожников последнего десятилетия. Интересно, но в него вошли не только японские, но и корейские, немецкие и даже американские автомобили.

Самым крепким SUV последних 10 лет неожиданным образом оказался «заокеанский» «паркетник» Chevrolet Equinox образца 2022 года. Надежность машины оценили в 90/100.

Вторая позиция досталась японскому внедорожнику Lexus GX 2012 года с показателем в 89 из максимальных 100 баллов.

Третьим стал еще один «японец» – Toyota 4Runner 2017 года. Машине присудили отметку в категории «надежность» 88 баллов из 100.

Весь список самых надежных кроссоверов и внедорожников последнего десятилетия по версии «HotCars»

1 место – Chevrolet Equinox 2022 (90 баллов);

2 место – Lexus GX 2012 (89 баллов);

3 место – Toyota 4Runner 2017 (88 баллов);

4 место – Toyota RAV4 2010 (88 баллов);

5 место – Kia Sportage 2018 (87 баллов);

6 место – Buick Encore 2017 (87 баллов);

7 место – Hyundai Tucson 2015 (86 баллов);

8 место – Subaru Forester 2018 (85 баллов);

9 место – BMW X3 2022 (85 баллов);

10 место – Honda CR-V 2020 (84 балла);

11 место – Toyota Land Cruiser 2021 (83 балла);

12 место – Lexus RX 2017 (83 балла);

13 место – BMW X5 2020 (82 балла);

14 место – Toyota Corolla Cross 2022 (82 балла);

15 место – Toyota Sequoia 2021 (81 балл);

16 место – Chevrolet Tahoe 2017 (80 баллов);

17 место – Toyota Highlander 2015 (80 баллов);

18 место – Mazda CX-5 2015 (80 баллов);

19 место – GMC Yukon 2018 (79 баллов);

20 место – Ford Expedition 2016 (79 баллов).