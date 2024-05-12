«Доступная роскошь»: названы премиальные автомобили с самыми низкими затратами на техобслуживание

Премиальные автомобили предлагают гораздо более высокий уровень качества интерьера и самые передовые технологии, чем машины из масс-маркета. Но обратной стороной для них является завышенная цена и большие эксплуатационные расходы.

Какие премиальные автомобили обладают наименьшими затратами на техническое обслуживание выяснил аналитический агрегатор «CarEdge». Неожиданным образом лучшими в этом ТОП-е оказались автомобили Tesla.

Американский автопроизводитель электрокаров был назван не только самым доступным премиум-брендом, но еще и сумел занять в ТОП-10 наиболее недорогих в обслуживании премиальных автомобилей три первых позиции.

Tesla Model 3

Согласно подсчету экспертов, владелец Tesla Model 3 в среднем тратит на техническое обслуживание своей машины за 10 лет 3 тысячи 587 долларов (328 тысяч рублей).

Tesla Model S

На втором месте по этому показателю располагается Tesla Model S с результатом в 4 тысячи 566 долларов (418 тысяч рублей).

Tesla Model Y

Тройку замыкает Tesla Model Y, владельцы которой в среднем за десятилетие расходуют на ТО 4 тысячи 732 доллара (433 тысячи рублей).

Далее в этом списке выстроились: Lexus ES 350 (5 тысячи 488 долларов или 502 тысячи рублей), Lexus ES 300 H (5 тысяч 662 доллара или 518 тысяч рублей), Lexus IS 350 (5 тысяч 680 долларов или 520 тысяч рублей), Lexus GS 350 (5 тысяч 721 доллар или 524 тысячи рублей), Tesla Model X (5 тысяч 723 доллара или 524 тысячи рублей) и Acura ILX (7 тысяч 104 доллара или 650 тысяч рублей).

Последнее, десятое место в рейтинге, занимает Lexus NX 300 со средними затратами на техобслуживание за 10 лет в 7 тысяч 136 долларов, что эквивалентно сумме в 653 тысячи рублей по актуальному курсу.