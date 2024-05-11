Раскрыт самый безопасный автомобиль Ford в 2024 году

Компания Ford поставила мир на колеса. В начале прошлого века американский автопроизводитель представил первый в мире автомобиль, который впоследствии сходил с конвейера миллионными тиражами (Model T). Но если в те времена безопасность машины мало кого волновала всерьез, то сегодня это одно из самых важных качеств автомобиля в глазах потенциального покупателя.

Американский автомобильный портал «HotCars» проанализировал результаты краш-тестов всех моделей компании Ford и выяснил, что только один автомобиль в гамме этого бренда в 2024 году обладает образцовой безопасностью. Этой машиной является популярный кроссовер Ford Explorer.

В своем исследовании журналисты опирались на испытания машин на безопасность от местной организации IIHS, которая присуждает лучшим автомобилям по этому параметру оценку Top Safety Pick+.

По результатам краш-тестов Explorer получил самые высокие оценки в четырех испытаниях на ударопрочность (фронтальный удар с перекрытием 25 и 40%, боковое столкновение, а также тест на прочность крыши).

Что интересно, одному из самых продаваемых кроссоверов Ford удалось заметно прибавить в безопасности после редизайна 2019 года, до которого машина демонстрировала плохие результаты в отдельных испытаниях.