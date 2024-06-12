Автосалон продал машину девушки, которая оставила ее на гарантийный ремонт

Цены на новые автомобили растут ни по дням, а по часам. И это означает, что дилерские центры, специализирующиеся на продажах подержанных машин, пользуются покупателями все большим спросом. Но среди таких автосалонов нередко маскируются теневые компании, которые могут лишить владельца его автомобиля.

Недавно один из таких случаев произошел в США, где дилерский центр, в который девушка приехала для того, чтобы оставить машину на ремонт, продал автомобиль без ее ведома.

Речь идет об седане Ford Taurus 2005 года выпуска, который был приобретен жительницей штата Теннесси в июне прошлого года. 4-дверка обошлась ей почти в 6 тысяч долларов (535 тысяч рублей), но дилерский центр, где она покупала машину, навязал ей 12-месячную гарантию на автомобиль за дополнительные 995 долларов (89 тысяч рублей).

Эта гарантия пригодилась новоиспеченной владелице уже меньше, чем через полгода, когда на ее «Таурусе» вышла из строя трансмиссия.

Она со спокойной душой отбуксировала машину в автосалон, где купила ее еще совсем недавно, но спустя 10 дней, не получая никакой информации о сроках ремонта седана, приехала в дилерский центр. Каково было ее удивление, когда там ей сообщили, что Taurus, оставленный на ремонт, был продан автосалоном.

По словам девушки, руководство дилерского центра заявило, что она проехала слишком много миль, чтобы гарантия покрывала ремонт этой машины. И вместо самого автомобиля вручило ей номерной знак, который остался от ее «Тауруса». Как такое оказалось возможно, не уточняется, но девушка уже обратилась к юристам.

По словам жертвы мошенников, за 5 месяцев владения автомобилем она успела вложить в него почти 2 тысячи 700 долларов (240 тысяч рублей).