ДомойАвтоновости сегодняFord Capri 21 века показали на первом изображении

Ford Capri 21 века показали на первом изображении

Он выйдет в продажу уже совсем скоро

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2024 06 08 в 19.54.33

Компания Ford уже может похвастать наличием в своей линейке электрической версии кроссовера Explorer, а вскоре к нему присоединится еще один представитель сегмента электромобилей.

Машину собираются назвать в честь спортивного автомобиля Capri, но ничего общего с классическим фастбэком у нее не будет. Вместо этого ей предстоит представлять собой купеобразный кроссовер. 

Независимые дизайнеры из испанского издания «Motor.es» взяли за основу шпионские фотографии прототипов нового Ford Capri и с помощью искусственного интеллекта «раздели» их, лишив камуфляжа.

1961 cars ford classic main 1
Оригинальный Ford Capri

В итоге получился электрический кросс-купе, который похож на оригинальную модель лишь рисунком светодиодных дневных ходовых огней.

Может быть интересно

На получившемся изображении автомобиль предстал в атлетичном кузове с ярко выраженными задними колесными арками, контрастной крышей и решеткой радиатора, закрытой прозрачной накладкой, а также бампером необычной конструкции. 

ford 2024102532 1717833600 1
Рендер нового Ford Capri

Интересным моментом в этом проекте является его оснащение. Автомобиль, как и Explorer Electric, построен на платформе MEB от Volkswagen и будет производиться на заводе в немецком Кельне.

Приводить в движение машину предстоит электромоторам мощностью более 300 лошадиных сил, а также тяговой батарее, обеспечивающей кросс-купе запас хода до 600 километров.

Премьера современной итерации Ford Capri состоится уже 10 июля, но в продажу такой автомобиль поступит не раньше начала 2025 года. 

Фото:Motor.es

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+