Ford Capri 21 века показали на первом изображении

Компания Ford уже может похвастать наличием в своей линейке электрической версии кроссовера Explorer, а вскоре к нему присоединится еще один представитель сегмента электромобилей.

Машину собираются назвать в честь спортивного автомобиля Capri, но ничего общего с классическим фастбэком у нее не будет. Вместо этого ей предстоит представлять собой купеобразный кроссовер.

Независимые дизайнеры из испанского издания «Motor.es» взяли за основу шпионские фотографии прототипов нового Ford Capri и с помощью искусственного интеллекта «раздели» их, лишив камуфляжа.

Оригинальный Ford Capri

В итоге получился электрический кросс-купе, который похож на оригинальную модель лишь рисунком светодиодных дневных ходовых огней.

На получившемся изображении автомобиль предстал в атлетичном кузове с ярко выраженными задними колесными арками, контрастной крышей и решеткой радиатора, закрытой прозрачной накладкой, а также бампером необычной конструкции.

Рендер нового Ford Capri

Интересным моментом в этом проекте является его оснащение. Автомобиль, как и Explorer Electric, построен на платформе MEB от Volkswagen и будет производиться на заводе в немецком Кельне.

Приводить в движение машину предстоит электромоторам мощностью более 300 лошадиных сил, а также тяговой батарее, обеспечивающей кросс-купе запас хода до 600 километров.

Премьера современной итерации Ford Capri состоится уже 10 июля, но в продажу такой автомобиль поступит не раньше начала 2025 года.