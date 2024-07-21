Раскрыты вещи, которые вредят надежности автомобиля

Надежность – один из ключевых параметров, которые многие ждут от своего автомобиля. Впрочем, порой некоторые автовладельцы пренебрегают этим параметром, неосознанно вредя машине своими действиями.

Daily-Motor.Ru составил список из четырех вещей, которые способны негативным образом повлиять на надежность автомобиля.

Способ замедлиться без использования педали тормоза может быть приемлем, когда нужно избежать перегрева тормозов при резких спусках, но недопустим, если человек хочет позаботиться о трансмиссии и двигателе своего авто. Особенно сильно по надежности машины это действие бьет, когда происходит на высоких скоростях.

Перегрузка автомобиля

Многие водители перегружают свои транспортные средства и уверены, что это никак не скажется на их долговечности. Но сильно ошибаются. Любой автомобиль имеет ограничение по весу, которые указаны в паспортных характеристиках. И превышение этих цифр ведет к тому, что некоторые части машины начинают страдать от повышенных нагрузок. В их числе подвеска, тормоза и трансмиссия.

Неправильное переключение передач

Независимо от того, механика это или «автомат», трансмиссия машины подвержена повышенной перегрузке, когда человек использует ее нелогичным способом.

В случае с МКПП не рекомендуется переключаться с передачи на передачу без выжима сцепления, переходить на заднюю скорость не дожидаясь остановки, а также постоянно держать руку на рычаге трансмиссии. А с «автоматом» ужасной идеей будет переходить с режима «Драйв» (D) в «Паркинг» (P) во время движения. К счастью, большинство современных машин не позволяют это сделать.

Езда по ямам

Избежать проезда по выбоинам не всегда возможно. Но лучше всего пытаться обходить их стороной. Если неглубокая яма не причинит автомобилю большого вреда, то большие колдобины способны нанести непоправимый вред его подвеске, попутно выведя из строя шины, колеса или колпаки.