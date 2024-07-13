Как правильно фотографировать автомобиль для продажи

Фотографии, использующиеся в объявлении о продаже машины, имеют решающее значение для продавца. Во-первых, они позволяют сделать его богаче, а во-вторых быстрее привлечь покупателя.

Журнал «Daily-Motor.Ru» составил шпаргалку как правильно фотографировать автомобиль перед тем, чтобы выставить его на продажу.

1) Убедитесь, что автомобиль чистый

Очевидный, но, вероятно, самый важный первый шаг в том, чтобы сделать хорошие снимки. Чистый автомобиль дает намек потенциальному покупателю, что за ним следят и заботятся.

2) Убедитесь в качестве камеры

В большинстве случаев для того, чтобы сделать качественные фотографии машины перед продажей, достаточно будет тривиального смартфона возрастом до 3-4 лет, но если под рукой есть зеркальный фотоаппарат, то он позволит сделать снимки еще лучше.

3) Выберите однотонный фон

Важно постараться найти место с максимально минималистичным и простым фоном, чтобы сосредоточить все внимание зрителя на самой машине. Для этого может подойти как парк с зеленью, так и стены подземных парковок, либо промышленные зоны с современными офисными зданиями.

Но если поблизости нет ни того, ни другого то подойдет даже обычное парковочное место. Главное убедиться, что там будет достаточно пространства, чтобы сделать фотографии со всех ракурсов.

4) Не забывайте о постоянном освещении

Неважно, солнечно на улице, дождливо или пасмурно – главное убедиться, что любое освещение, которое есть, будет одинаковым для автомобиля и выбранного фона.

Что это значит? Крайне нежелательно парковать машину наполовину на солнце/наполовину в тени, а также ставить ее под тенью столба или знака, а затем делать фотографии для объявления. Кроме того, лучше остерегаться даже собственной тени.

5) Фотографируйте все, что только можно

Чем больше фотографий, тем лучше, но все они не должны быть с одного ракурса. Эксперты советуют парковать автомобиль перед выбранным фоном для снимков под углом 45 градусов спереди и сзади (ракурс три четверти). Не стоит забывать о боковом профиле машины, а также салоне, отсеке двигателя, багажнике и даже документах, рассказывающих об истории техобслуживания автомобиля.

6) Загружайте фотографии в логическом порядке

Финальный шаг перед тем, как публиковать объявление. Но не менее важный. Рекомендуется загружать фотографии в том же порядке, как автомобиль любят осматривать в реальной жизни.

Кроме того, если у машины есть повреждения лучше добавить даже эти фото. Покупатели ценят честность продавца, а значит не будут сильно удивлены его минусам, когда приедут на осмотр.