Что такое торможение двигателем и приводит ли оно к поломкам машины?

Существует немало вариантов, как водить автомобиль. Некоторые из них распространены, тогда как другие известны лишь определенной части автолюбителей. И, к сожалению, отдельные способы потенциально могут привести к повреждению машины.

Один из них – торможение двигателем. Эта практика заключается в том, что водители замедляют машину без использования педали тормоза. Вместо этого они убирают ногу с педали акселератора, а затем переключаются на пониженную передачу, чтобы снизить скорость.

Однако то, что некоторым кажется безобидным методом вождения, может вызвать высокую нагрузку на детали машины.

Кроме того, эта практика означает, что двигатель автомобиля в такие моменты не будет получать достаточного количества смазки или топлива. И эксперты не советуют пользоваться этим способом приостановки при высоких скоростях.

Торможение двигателем не распространено среди людей, которые владеют автомобилями с автоматическими коробками передач.

Тем не менее это возможно и особенно актуально для машин с пронумерованными передачами на трансмиссии или с функцией переключения передач вручную. Там она работает так же, как и на автомобилях с механической коробкой передач.

В двух словах, водители просто переключаются на пониженную передачу, чтобы снизить скорость.

Разумеется, торможение двигателем на машинах с АКПП так же плохо, как и с механической. Это может легко привести к преждевременному износу как компонентов мотора, так и трансмиссии.

Впрочем, торможение двигателем может быть уместно в отдельных ситуациях. Так, к примеру, некоторые водители пользуются этим способом снижения скорости на спусках, когда нужно притормозить, чтобы не перегреть тормоза.