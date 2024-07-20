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Что такое торможение двигателем и приводит ли оно к поломкам машины?

Daily-Motor.Ru разобрался в вопросе

Текст: Алексей Шмидт
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Существует немало вариантов, как водить автомобиль. Некоторые из них распространены, тогда как другие известны лишь определенной части автолюбителей. И, к сожалению, отдельные способы потенциально могут привести к повреждению машины. 

Один из них – торможение двигателем. Эта практика заключается в том, что водители замедляют машину без использования педали тормоза. Вместо этого они убирают ногу с педали акселератора, а затем переключаются на пониженную передачу, чтобы снизить скорость. 

Однако то, что некоторым кажется безобидным методом вождения, может вызвать высокую нагрузку на детали машины.

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Кроме того, эта практика означает, что двигатель автомобиля в такие моменты не будет получать достаточного количества смазки или топлива. И эксперты не советуют пользоваться этим способом приостановки при высоких скоростях. 

Торможение двигателем не распространено среди людей, которые владеют автомобилями с автоматическими коробками передач. 

Тем не менее это возможно и особенно актуально для машин с пронумерованными передачами на трансмиссии или с функцией переключения передач вручную. Там она работает так же, как и на автомобилях с механической коробкой передач. 

В двух словах, водители просто переключаются на пониженную передачу, чтобы снизить скорость.

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Разумеется, торможение двигателем на машинах с АКПП так же плохо, как и с механической. Это может легко привести к преждевременному износу как компонентов мотора, так и трансмиссии. 

Впрочем, торможение двигателем может быть уместно в отдельных ситуациях. Так, к примеру, некоторые водители пользуются этим способом снижения скорости на спусках, когда нужно притормозить, чтобы не перегреть тормоза. 

Источник:Daily-Motor.Ru
Фото:Открытые источники

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