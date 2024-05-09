Ford выпустит замену EcoSport, которая подпортит жизнь Renault Duster

В начале 2024 года Ford окончательно свернул продажи своего компактного «паркетника» EcoSport. Автомобиль, на который долгое время возлагались большие надежды, провалился на мировых рынках и был снят с производства.

Но пустовать освободившемуся месту предстоит недолго, ведь компания уже готовит его замену, которой предстоит навязать конкуренцию бестселлеру Renault/Dacia Duster.

Испанский онлайн-журнал «Motor» опубликовал первое рендерное изображение такого автомобиля и раскрыл о нем свежие подробности.

По информации европейцев, сменщику EcoSport предстоит получить более современный дизайн, чем был у его предшественника. Спереди кроссоверу достанется большая решетка радиатора, в которую окажутся аккуратно вписаны светодиодные дневные ходовые огни в виде трех горизонтальных полос.

Блоки ближнего и дальнего света расположатся уровнем ниже и будут установлены в края бампера, пластиковый обвес на дверях частично выкрасят в серебристый цвет, а на контрастной крыше появятся штатные рейлинги.

Информации о механической составляющей машины пока нет, но испанские журналисты склоняются к тому, что кроссоверу точно достанется малообъемный литровый бензиновый мотор EcoBoost.

Премьеру «убийца» Renault/Dacia Duster от Ford должен справить к середине 2025 года.