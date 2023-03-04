Бронированные Aurus Komendant хотят отправить в свободную продажу

Компания Aurus представила новый внедорожник Komendant в конце сентября 2022 года, а в ноябре приступила к серийному производству таких автомобилей в Елабуге. До своих покупателей они должны будут добраться в этом году.

Вместе с тем, параллельно «Коменданты», но уже в бронированном варианте, выпускаются в НАМИ. Изначально их продавать не собирались, но, похоже, в скором времени они также станут доступны для клиентов.

Сообщается, что ФГУП «НАМИ» рассматривает вопрос о том, чтобы в недалеком будущем приступить к выпуску бронированных Aurus Komendant для коммерческих заказчиков. При этом точные сроки пока не называются.

«Все бронированные версии собираются в НАМИ. В скором будущем выйдет на рынок для коммерческих заказчиков, клиентов и бронированный SUV», — рассказал глава конструкторского бюро проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП) ФГУП «НАМИ» Вадим Переверзев.

Параллельно инженеры компании работают над еще двумя новыми версиями «Комендантов». Первая будет представлять собой кроссовер, оснащенный водородной силовой установкой, а вторая – полностью электрический SUV. Планируется, что подобные исполнения в будущем получат и другие модели Aurus, включая седан и лимузин Senat, минивэн Arsenal, а также мотоцикл Merlon.

Напомним, внедорожник Aurus Komendant, который сейчас собирают в Татарстане, оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из 4,4-литрового бензинового V8 мощностью 598 лошадиных сил и 62-сильного электромотора. Связку этому тандему составляет 9-скоростная автоматическая трансмиссия фирмы KATE.

Цены на кроссовер были объявлены еще прошлой осенью. За него собираются просить от 33 миллионов 700 тысяч рублей.