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Бронированные Aurus Komendant хотят отправить в свободную продажу

Продавать их клиентам не собирались, но, похоже, планы изменились

Текст: Алексей Шмидт
Бронированные Aurus Komendant

Компания Aurus представила новый внедорожник Komendant в конце сентября 2022 года, а в ноябре приступила к серийному производству таких автомобилей в Елабуге. До своих покупателей они должны будут добраться в этом году.

Вместе с тем, параллельно «Коменданты», но уже в бронированном варианте, выпускаются в НАМИ. Изначально их продавать не собирались, но, похоже, в скором времени они также станут доступны для клиентов. 

Сообщается, что ФГУП «НАМИ» рассматривает вопрос о том, чтобы в недалеком будущем приступить к выпуску бронированных Aurus Komendant для коммерческих заказчиков. При этом точные сроки пока не называются.

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«Все бронированные версии собираются в НАМИ. В скором будущем выйдет на рынок для коммерческих заказчиков, клиентов и бронированный SUV», — рассказал глава конструкторского бюро проекта «Единая модульная платформа» (ЕМП) ФГУП «НАМИ» Вадим Переверзев.

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Параллельно инженеры компании работают над еще двумя новыми версиями «Комендантов». Первая будет представлять собой кроссовер, оснащенный водородной силовой установкой, а вторая – полностью электрический SUV. Планируется, что подобные исполнения в будущем получат и другие модели Aurus, включая седан и лимузин Senat, минивэн Arsenal, а также мотоцикл Merlon.

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Напомним, внедорожник Aurus Komendant, который сейчас собирают в Татарстане, оснащается гибридной силовой установкой, состоящей из 4,4-литрового бензинового V8 мощностью 598 лошадиных сил и 62-сильного электромотора. Связку этому тандему составляет 9-скоростная автоматическая трансмиссия фирмы KATE.

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Цены на кроссовер были объявлены еще прошлой осенью. За него собираются просить от 33 миллионов 700 тысяч рублей. 

Источник:TACC

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