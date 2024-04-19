Третье поколение Duster научили быть кемпером

Резкий рост спроса на дома на колесах заставил многих автопроизводителей пересмотреть свое отношение к таким машинам, а также заняться созданием собственных пакетов доработок, адаптирующих массовые модели под нужды путешественников.

Одной из таких компаний стала Dacia, которая примерила так называемый «Sleep Pack» (в переводе «пакет для сна») на своей самой важной новинке этого года – третьем поколении кроссовера Duster.

Кемпер Duster выделяется на фоне простого кроссовера наличием универсальной системы крючков, которая позволяет установить на борт автомобиля множество различных аксессуаров от держателя телефона до подстаканников, а также планшетов для задних сидений.

Кроме того, машине достался профилированный ящик из фанеры объемом 175 литров, который можно превратить в двухспальную кровать всего за 2 минуты. Матрас для нее размером 190×130 см не входит в комплект, так что его будет необходимо докупить отдельно. Как, собственно, и блэкаут-шторы.

Расширить жилое пространство в кемпере на базе «Дастера» позволит просторный шатер размерами 560 см в длину и 170 см в высоту. Внутри него можно расположить спальню размером 210×220 см, веранду 70×220 см и метровый навес.

В заводской пакет аксессуаров также можно включить багажник на крышу грузоподъемностью до 75 кг, который предназначен для перевозки грузов, но не поддерживает крепления для велосипедов.

Стоимость основной части «спального пакета» нового Duster составляет 3 тысячи евро или примерно 300 тысяч рублей. Для европейцев набор для превращения кроссовера Duster в кемпер станет доступен в ближайшие несколько месяцев. Продавать его будут официальные дилеры компании.