Liberty Walk сделала Toyota Land Cruiser 300 еще круче

В новом поколении Toyota удалось сделать очередной удачный дизайн своего знаменитого внедорожника Land Cruiser, который будет оставаться узнаваемым и приятным глазу на протяжении многих лет. Но даже он не устроил тюнеров из ателье Liberty Walk, которые вместе со своим пакетом доработок постарались научить машину выглядеть еще круче.

Новый обвес получил название LB-Works Land Cruiser 300 и включает в себя полный комплект изменений в дизайне, который значительно преображает переднюю и заднюю части японского «рамника», а также его боковины.

Машине досталась другая радиатора решетка с глянцевой накладкой сверху и шильдиком Liberty Walk вместо оригинальной эмблемы Toyota, а также замененный на новый бампер сложной конструкции и капот, выполненный из стекловолокна.

А еще у Land Cruiser 300 появились накладки на пороги и уникальные кованые колесные диски, которые могут быть как 22-, так и 24-дюймовыми.

Боковинам машины добавили воздуховодов, а ее задний бампер обзавелся двумя новыми выхлопными хромированными отверстиями.

По словам разработчиков, каждый из элементов доработки дизайна Land Cruiser 300 можно будет купить по отдельности.

Так, к примеру, только за карбоновый капот покупателю придется заплатить порядка 5 тысяч 500 долларов, что эквивалентно сумме в полмиллиона рублей по текущему курсу.