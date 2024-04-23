Самый недорогой седан Honda провалил краш-тесты по новому формату

В линейке Honda в развивающихся странах уже много лет присутствует седан Amaze. Машина по формату является чем-то вроде российской Lada Granta и считается самой доступной 4-дверкой японской марки.

Сегодня организация Global NCAP провела краш-тесты Honda Amaze по новому формату, которые завершились для японской модели не самым удачным образом.

Серия испытаний Amaze на безопасность показала, что у машины существует несколько проблем в этой области. К примеру, тест на защиту взрослых принес седану всего 2 звезды из 5 возможных, а на защиту детей – и вовсе 0 звезд из 5 (манекены в момент имитации ДТП ударились головами и подверглись высоким нагрузкам на грудные клетки).

Нулевая звезда за безопасность детей была дополнительно оправдана отсутствием трехточечных ремней безопасности во всех положениях сидений, отсутствием выключателя подушек безопасности пассажира и неспособностью правильно установить некоторые детские удерживающие системы (CRS).

Тогда как низкий балл за защиту взрослых пассажиров оказался обусловлен отсутствием дополнительной боковой защиты головы, электронного контроля устойчивости и напоминаний о непристегнутых ремнях безопасности (SBR) только для сиденья водителя.