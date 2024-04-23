Почему нельзя покупать «утопленника»: раскрыты главные проблемы утопленных автомобилей

Наводнения из-за половодья весной 2024 года нанесли сильный ущерб имуществу граждан в пострадавших регионах. Подъем уровня воды стал причиной затопления не только жилых домов и прочей недвижимости, но и многочисленных транспортных средств. В результате появилось много так называемых автоутопленников – автомобилей, пострадавших от воды.

Об основных проблемах автомобилей-утопленников и опасностях, которые поджидают покупателей таких машин, Daily-Motor.Ru рассказала Ирина Франк – управляющий директор компании Frank Auto.

В целом, термин «автомобиль-утопленник» относится к транспорту, который попал полностью или частично под воду в результате наводнения или других стихийных бедствий. Кроме того, оказаться в воде машина могла в результате аварии, нелепой случайности или халатности водителя, который заехал в водоем или даже глубокую лужу, из-за чего вода затопила авто выше уровня пола.

Автоутопленник чаще всего получает серьезные повреждения и ряд скрытых проблем, которые могут привести к серьезным последствиям для его будущего владельца – по сути, машина становится бомбой замедленного действия.

Можно ли восстановить автомобиль-утопленник

Восстановить можно машины с любыми повреждениями. Вопрос только в целесообразности ремонта, который может быть долгим и дорогостоящим. Одно дело, когда авто оказалось в воде до середины колеса, а другое – когда его затопило по окна или даже полностью.

Кроме того, значение имеют такие факторы, как состав воды (пресная, соленая, дождевая), состояние мотора в момент затопления (работал или был выключен), проведенное под водой время, условия извлечения из воды и т. д. То есть, нанесенный машине вред зависит от масштабов затопления и его обстоятельств.

Покупать автоутопленников и заниматься их восстановлением опасно с той точки зрения, что не всегда можно выяснить истинные обстоятельства происшествия. Продавец может соврать или исказить информацию о затоплении, подделать фото и указать ложную «ватерлинию». Даже если покупателю автомобиля удастся выяснить все детали затопления, то не всегда можно точно определить масштаб нанесенного ущерба. Именно поэтому иметь дело с автоутопленником опасно.

Если вы решите заняться ремонтом автомобиля-утопленника, то важно провести тщательную оценку ущерба, чтобы определить степень повреждений и необходимые работы по восстановлению, которые могут потребовать значительных усилий и ресурсов. Поэтому перед принятием решения обратитесь к специалистам, проведите оценку поломок и взвесьте плюсы и минусы данного процесса.

ТОП-10 повреждений автомобиля-утопленника

Среди наиболее частых, которые становятся причиной серьезных проблем, выделим следующую десятку.

Коррозия и окисление электрических компонентов: плохой контакт, короткое замыкание, поломка различных электронных систем. Проблемы с электроникой: повреждение блоков управления, компьютерных систем, навигации и мультимедиа. Электрические поломки: повреждение проводки, электрических блоков и датчиков, коррозия разъемов и контактов. Повреждения рамы и кузова: деформации, ржавчина, потеря прочности металлических элементов под воздействием воды. Повреждения интерьера: загрязнение и повреждение салона, обивки и панелей. Повреждения двигателя: попадание воды в цилиндры, повреждение поршней и шатунов, коррозия внутренних деталей. Повреждение трансмиссии: вода может проникнуть в коробку передач, вызвать коррозию и повреждение важных механизмов. Повреждения тормозной системы: коррозия тормозных дисков, выхлопных труб, а также проблемы с тормозными колодками. Проблемы с охлаждением и кондиционированием: повреждение радиаторов, вентиляторов, кондиционеров под воздействием воды. Осевшие амортизаторы и подвеска: вода может повредить элементы подвески, вызвать коррозию и потерю функциональности.

Как распознать утопленный автомобиль

Приобретая автомобиль с пробегом, можно напрямую спросить у продавца, не была ли машина утоплена. Кроме того, обратите внимание, из какого она региона и не было ли в этой местности наводнений в последнее время. Причем, это касается не только российских регионов, но и зарубежья: часто перекупщики дешево приобретают иномарки в странах, где произошло крупное стихийное бедствие, и продают их в России.

Распознать «утопленника» можно по нескольким признакам.

Неприятный запах в салоне, вызванный плесенью или гнилью. Повреждения в салоне в виде коррозии металлических деталей, окисление электрических компонентов, неисправное электрооборудование и т. д. Очевидные следы затопления в виде песка, грязи или ржавчины в различных участках авто.

Помимо ржавчины одним из наиболее явных признаков утонувшей машины является неприятный запах и присутствие грибка. Если автомобиль оказался под водой, то пострадают все впитывающие материалы, будь то сидения, обшивка, шумоизоляция и прочие компоненты, поглощающие влагу.

Авто с запахом плесени лучше не покупать, поскольку даже дорогая тщательная химчистка может устранить его лишь временно, и через некоторое время плесень вновь даст о себе знать.

Если в машине неисправно электрооборудование, то это также свидетельствует о возможном затоплении. Многие датчики, платы и системы негерметичны, поскольку не рассчитаны на работу в условиях повышенной влажности.

Например, у автоутопленников могут полностью отказать или заглючить системы мультимедиа, ESP, ABS, а также подогревы стекол и сидений. Если у машины подобные неисправности, то велика вероятность, что она тонула. Покупать такое авто можно только на свой страх и риск.

В каком случае покупка утонувшего автомобиля оправдана

Приобретение автомобиля-утопленника в личное пользование может быть оправдано только в случае, если покупатель являетесь опытным автомехаником и понимает все сопутствующие риски. Нужно быть готовым к тому, что восстановление может потребовать значительных затрат на ремонт электроники, коррозии и других повреждений.

Если у человека нет опыта в ремонте машин, то приобретение автомобиля-утопленника может стать финансовой и технической ловушкой. В большинстве случаев стоимость восстановления превышает рыночную цену. Поэтому если вы не являетесь профессиональным автомехаником, лучше избегать покупки.

Часто утопленные машины приобретают перекупщики для последующей перепродажи по запчастям. Иногда недобросовестные продавцы немного восстанавливают такие авто, устраняя лишь видимые дефекты от воды, и затем реализуют их под видом вполне надежных автомобилей, без ДТП и затоплений.

Например, довольно выгодно покупать по запчастям автоутопленников в Китае – те же электрокары Zeekr можно приобрести очень дешево, разобрать и получить неплохую прибыль в России. Тем более, что растаможивать запчасти дешевле, чем целый автомобиль. К примеру, за 500 тысяч рублей можно купить рабочий аккумулятор, а новый стоит миллион рублей – выгода очевидна.

Какие опасности скрывает электромобиль, оказавшийся под водой

Наверняка некоторые люди представляют картину с искрами и электрическими разрядами, поражающими водителя, если речь идет об электромобилях, оказавшихся под водой. На самом деле это всего лишь плод воображения, а риск получить удар электротоком минимален – это касается и водителя электрокара, и людей, находящихся в воде неподалеку от места затопления.

Дело в том, что все контакты электромобиля и отсек для аккумулятора разрабатываются на заводе уже водонепроницаемыми. Электрические машины создаются максимально защищенными от воздействия воды, поскольку инженеры учитывают возможные риски, связанные с эксплуатацией электрокаров.

Например, важные электрические соединения и разъемы защищаются специальными уплотнениями и прокладками для предотвращения попадания воды, а электрические компоненты дополнительно изолируются для минимизации риска короткого замыкания.

В любом случае ездить по глубоким лужам с водой до стекол, а тем более плавать в водоемах на электромобилях не стоит, хотя некоторые модели способны преодолевать «большую воду» – в интернете полно таких роликов. Контакт автомобиля с водой ни к чему хорошему точно не приведет.

Если вода достигнет уровня компонентов электрической системы электрокара (аккумулятора, электроники, электродвигателя), то это может привести к поломке основных систем и вызвать критическое повреждение машины.

Любое транспортное средство (на электротяге или жидком топливе) будет вести себя предсказуемо только в условиях, для которых оно создавалось. Учитывайте это, когда захотите проехать по бездорожью или затопленной местности на своей машине.