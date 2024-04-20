Раскрыты автомобили, которые способны проехать больше 1,5 миллиона километров

Выносливость той или иной машины можно в полной мере оценить лишь по одному показателю – цифре ее максимального пробега.

Именно этот способ выбрали журналисты американского сайта «HotCars», составившие ТОП из автомобилей, которые официально смогли преодолеть отметку пробега в 1 миллион миль или более 1,5 миллиона километров (официально подтвержденный пробег).

Самым выносливым автомобилем в рейтинге оказался внедорожник Toyota 4Runner. Согласно информации, опубликованной авторитетным изданием, в мире существует как минимум один такой автомобиль, проехавший 1 миллион 442 тысячи 300 миль (машина 1988 года с двигателем 2,4 22R-E) или 2 миллиона 321 тысячу километров.

Второе место в ТОП-е досталось Honda Accord. В частности один из таких автомобилей (1990 года выпуска) смог преодолеть отметку в 1 миллион 3 тысячи 440 миль, что эквивалентно 1 миллиону 600 тысячам километров в нашей системе исчисления.

Бронзу разделили между собой Ford F-150 (машина 2012 года выпуска) и Hyundai Elantra (автомобиль 2013 года выпуска), владельцы которых подтвердили пробеги своих машин в 1 миллион миль (1,6 миллиона км) соответственно.

Замкнул этот ТОП кроссовер Honda CR-V. В частности его экземпляр 2007 года выпуска, официально подтвержденным пробегом которого является цифра в 998 тысяч 275 миль или 1 миллион 606 тысяч километров.