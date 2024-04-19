Эксперт назвал машины, которые нельзя покупать в подержанном состоянии: они крайне ненадежны

Покупка подержанного автомобиля может позволить сэкономить на самой машине, но затем заплатить не меньше денег за ее ремонт.

Автомобильный эксперт Дэйв Эриксон, владеющий собственным YouTube-каналом «Everyman Driver» с 376 тысячами подписчиков, назвал б/у-машины, которые лучше не покупать из-за высокой вероятности серьезных поломок.

На первое место в этом анти-топе специалист поставил минивэн Dodge Grand Caravan. Машину с квадратным дизайном сняли с производства в 2020 году и не просто так. Автомобиль был известен своими проблемами с надежностью.

Строчкой ниже расположился среднеразмерный кроссовер Lincoln Aviator. По словам блогера, «Авиаторы» 2020 и 2021 годов выпуска считаются одними из самых «ломучих».

Основными неисправностями в них называют: электрику, систему климат-контроля, а также выделяют такие проблемы как утечка жидкостей и появление ржавчины на кузове.

Fiat 500, который стабильно входит в списки самых ненадежных машин в мире, и здесь оказался в тройке худших. Компактвэн с приставкой L, отправленный в отставку в 2020 году, считается одним из самых проблемных автомобилей из-за множества технических неприятностей.

Четвертым стал Mini Cooper, который несмотря на свой приятный внешний вид требует существенных затрат на ремонты.

Самой серьезной неисправностью в этой модели владельцы называют проблему с коробкой передач, характерной для машин 2005 года выпуска, а также поломки сцепления и усилителя рулевого управления.

Пятое место зарезервировал за собой Chevrolet Spark – в частности автомобиль 2022 модельного года. Хэтчбек может похвастать доступной ценой, но имеет ряд технических проблем, которые обернутся для владельца в серьезные суммы ремонта (неисправности рулевого управления, отказы трансмиссии и высокий расход масла).

Замкнул список машин, которые лучше не покупать на вторичном рынке, кабриолет Volkswagen Eos. Во-первых, автомобиль, отправленный на пенсию в 2015 году, стоит слишком дорого. А во-вторых у него есть ряд технических проблем, которые затрагивают механизм откидного верха и окон. Их ремонт сложен и обходится во внушительные суммы.