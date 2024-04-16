Раскрыты самые ненадежные мотоциклы в истории

Казалось бы, сегодня найти надежный мотоцикл можно легко и просто. Достаточно взглянуть на его производителя и если это KTM, Yamaha или Harley-Davidson, то его можно брать почти не глядя. Но в реальности даже самые именитые компании могут выпускать абсолютные «драндулеты». Шесть худших из них назвали журналисты портала «Slash Gear».

Harley-Davidson Sportster 1000 (1980)

Несмотря на то, что Harley-Davidson считается уважаемым брендом в сегменте мотоциклов, в 70-х и 80-х компания столкнулась с тяжелым периодом в своей истории. Ее поглотила корпорация AMF, которая никогда не была связана с двухколесной техникой, и отправила репутацию «Харлеев» нисходящий тренд.

Вершиной падения бренда стала модель Sportster 1000. Ее 997-кубовый V-образный мотор выдавал всего 55 лошадиных сил, что было смехотворно низким показателем для литрового мотоцикла даже в 80-х.

А еще Sportster страдал от проблем с надежностью и качеством сборки, которые усугублялись сомнительными дизайнерскими решениями. Владельцы мотоцикла жаловались на такие проблемы как чрезмерная вибрация и поломки стартера. Причем последняя была самой неприятной, поскольку у модели 1980 года не было кик-старта, а значит ее обладателям приходилось заводить мотор «с толкача».

KTM Duke 790 (2018)

Несмотря на впечатляющий параллельный двухцилиндровый двигатель объемом 799 куб. см, который может похвастаться мощностью 105 л.с. и максимальным крутящим моментом 87 Нм, KTM Duke 790 столкнулся с несколькими производственными проблемами в случае с моделями первого поколения. Они не позволили ему полностью раскрыть свой потенциал, и вместо этого сделали байк основным источником дохода мастерских по ремонту мотоциклов.

Самыми неприятными дефектами Duke 790 были утечки охлаждающей жидкости и масла, приводящие к перегревам или отказам двигателя.

Ducati Paso 750 (1986)

Представленный в 1986 году мотоцикл Paso 750 отличался революционным дизайном, но выглядел круто только на бумаге. Байк страдал от проблем с надежностью. Проблема заключалась в том, что Ducati решила оснастить Paso 750 750-кубовым мотором L-twin мощностью 72,5 л.с. и максимальным крутящим моментом 70 Нм.

Это был неплохой двигатель, но задняя головка блока цилиндров была повернута на 180 градусов, и для ее размещения требовался топливный насос, который заливал бы карбюратор Weber на низкой скорости.

Хотя такая конструкция не вызывала проблем на гоночной трассе или шоссе, она означала, что Ducati будет часто глохнуть при движении по городским улицам. Что в итоге и происходило.

Yamaha Virago XV535 (1980)

Владельцы Yamaha Virago XV535 прошли через ряд проблем, вызывающих мигрень, особенно с моделями начала 1980-х годов, из-за того, насколько такие мотоциклы были восприимчивы к электрическим неисправностям.

Наиболее распространенные проблемы были с их системами зарядки и зажигания. Электрическая проводка на XV535 была, по общему мнению, неоднородной, что иногда приводило к нестабильной работе, трудностям с запуском мотоцикла и проблемам с освещением.

Кроме того, XV535 страдал от проблем с карбюратором и форсунками, которые были особенно склонны к засорению.

BMW F650 Funduro (до 2000 года)

Несмотря на то, что F650 Funduro уже завоевал репутацию отличного приключенческого мотоцикла, его начало в 1993 году было положено совершенно ненадежной моделью.

Одна из самых больших проблем, которая затрагивала ранние F650 Funduro, заключалась в перегреве выпрямителя напряжения под сиденьем. Это приводило к снижению производительности, остановке, перегоранию ламп и пропускам зажигания.

В последующие годы BMW постаралась исправить эти недостатки, но более-менее крепкие F650 Funduro появились только с 2000 года.

Suzuki TL1000S (1997)

Разрекламированный в свое время мотоцикл, которому не удалось стать популярным из-за нескольких вопиющих технических неисправностей. Одной из них была задняя подвеска.

Проблема возникла из-за того, что Suzuki выбрала правостороннюю пружину с поворотным демпфером. Такая конструкция заднего амортизатора приводила к серьезным проблемам с перегревом, что также нередко выливалось в быстрый износ поворотного демпфера.

Чрезмерно сложный задний амортизатор, склонный к перегреву, вкупе с мощным V-образным двигателем создавали своим владельцам бесконечные головные боли, которые дополнялись проблемами с качеством сборки.