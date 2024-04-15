Моторы-долгожители: они оставались в производстве десятилетиями

Разработка двигателя автомобиля дорога и сложна, поэтому автопроизводители стараются использовать их как можно дольше. Но некоторым моторам в истории автопрома удавалось находиться на конвейере целыми десятилетиями и даже порой переживать те модели, в которые они устанавливались.

Журнал «Autocar» составил список из моторов-долгожителей. В ТОП вошли автомобильные двигатели, продержавшиеся на конвейере более 40 лет.

Citroen 2CV: 1948 – 1990 (42 года);

Использовался в моделях: Citroen 2CV, Acadiane, Ami, Dyane и Mehari.

AMC Straight Six: 1964-2006 (42 года);

Использовался в моделях: AMC Concord, Jeep Cherokee, Pars Khodro Shahin, Renault Rambler и других.

Renault Cleon-Fonte: 1962 – 2004 (42 года);

Использовался в моделях: Alpine A110, Dacia 1100, DAF 55, Renault 4, Volvo 343/345 и других.

Ferrari Colombo V12: 1947 – 1989 (42 года);

Использовался в моделях: Ferrari 123 S, 250, 275, 330, 365, 412, Daytona и Superamerica.

Jaguar XK: 1949 – 1992 (43 года);

Использовался в моделях: Daimler DS420, Jaguar 240, Panther De Ville и других.

Alfa Romeo Twin Cam: 1954 – 1997 (43 года);

Использовался в моделях: Alfa Romeo 155, 164, Giulia, Giulietta, GTA, GTV, Spider и других.

Ford Kent: 1959 – 2002 (43 года);

Использовался в моделях: Caterham Seven, Ford Anglia, Lotus Elan, TVR 1600M и других.

Fiat 100 Series: 1955 – 2001 (46 лет);

Использовался в моделях: Abarth Spyder 210 A, Fiat 127, Lombardi Grand Prix, Seat 133 и других.

Buick V6: 1962 – 2009 (47 лет);

Использовался в моделях: Buick Century, Cadillac DeVille, Chevrolet Camaro, Pontiac Bonneville и других.

BMC A-Series: 1951 – 2000 (49 лет);

Использовался в моделях: Austin 1100/1300, Morris 1100/1300, Wolseley 1100/1300 и других.

Ford Windsor V8: 1961 год – настоящее время (61 год);

Использовался в моделях: AC Cobra, Continental Mark 6, Ford Bronco, Lincoln Continental, Mercury Meteor и других.

Rolls-Royce L-Series: 1959-2020 год (61 год);

Использовался в моделях: Bentley Arnage, Rolls-Royce Camargue и других.

Volkswagen Type 1: 1938-2003 (65 лет);

Использовался в моделях: Volkswagen 1500/1600, Type 1 (Beetle), Type 2 (Kombi, Microbus, Transporter).

Chevrolet Small Block: 1955 – настоящее время (67 лет);

Использовался в моделях: Buick Roadmaster, Cadillac Escalade, Chevrolet Bel Air, GMC Savana, Pontiac Bonneville и других.