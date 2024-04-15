Mitsubishi выпустит новый минивэн Delica (D:6) – он вновь станет «внедорожным»

Когда-то Mitsubishi Delica был одной из самых популярных на российском рынке моделей, прославившись своей чрезвычайной безотказностью, вместительным салоном и отличными внедорожными характеристиками. Но к нынешнему поколению D:5 машина растеряла почти весь свой послужной список, став чуть более вместительным аналогом Mitsubishi Outlander. Впрочем, новая генерация «Делики» уже не за горами. И она должна привнести в этот проект кардинальные изменения.

Впервые о следующем поколении Delica заговорили после премьеры прошлой осенью в Токио концепт-кара D:X, который, по слухам, является основой для будущего серийного минивэна.

Показанный автомобиль обладал футуристичной внешностью, которая ни в чем не пересекалась с актуальной Delica D:5, а также мог похвастать увеличенным клиренсом и совершенно новой «техникой».

Позднее на основе этого прототипа были подготовлены неофициальные рендеры, демонстрирующие возможный дизайн модели D:6. На них машина получила L-образные светодиодные фары и фонари, широкий пластиковый обвес по периметру кузова, «потайные» дверные ручки и широкие рейлинги на крыше.

Утверждается, что новое поколение «Делики» прибавит в размерах. Длина машины достигнет отметки в 4800 мм, а ширина и высота составят по 1800 мм.

Приводить в движение автомобиль предстоит гибридной силовой установке на базе 2,4-литрового ДВС, ассистировать которому будет электромотор спереди и сзади (мощностью 116 и 136 лошадиных сил соответственно).

За работу полного привода в Delica D:6 будет отвечать современная система S-AWC, работающая с помощью интеллектуальной электроники.

Презентация нового поколения минивэна Delica (по слухам) состоится в 2025 году.