Опубликован список из 5 кроссоверов, от которых лучше держаться подальше

Кроссоверы в определенный момент времени стали одними из самых популярных автомобилей на планете. Такие машины покупают за их высокий клиренс, удобство нахождения за рулем, а также безопасность (благодаря высоко расположенному центру тяжести). Но далеко не все кроссоверы так удачны, как заявлено в рекламе.

Издание «GoBankingRates» составило список из пяти машин этого сегмента, от которых лучше держаться подальше.

Ford Mustang Mach-E

Ford совершил свой набег на рынок электромобилей в 2019 году. И те, кому был незнаком Mustang Mach-E, думали, что это еще одна разновидность «Мустанга».

Впрочем, машина оказалась совсем не спортивным автомобилем, а кроссовером, да еще и «батарейным». Но далеко не самым удачным. Она уступила своему прямому конкуренту Tesla Model Y почти по всем направлениям, в том числе по объему пассажирского и грузового пространства.

Ford Escape

Недорогой кроссовер, который на бумаге выглядит вполне неплохо. Но если начать сравнивать его с конкурентами вроде Toyota RAV4 и Mazda CX-5, то все его преимущества пропадают почти бесследно.

Машина не может похвастать производительностью, высокой топливной эффективностью, а также способностью умещать внутри объемные грузы.

Acura RDX

Роскошный компактный «паркетник», который сложно назвать плохим, но в выборе между ним и BMW X3 покупатели почти всегда останавливаются на последнем. И не спроста.

«Японец» не имеет шансов бросить вызов немецкому сопернику ни с точки зрения производительности, ни качества сборки и даже безопасности.

Ford Edge

Еще один представитель SUV-линейки Ford, с которым все не так хорошо, как хотелось бы компании. Машина сильно устарела на фоне своих конкурентов в сегменте среднеразмерных кроссоверов, а также обладает посредственной топливной экономичностью.

За меньшие деньги сегодня можно купить Kia Telluride или Hyundai Palisade. И соотношения цена/качество в них будет гораздо выше.

Jeep Grand Wagoneer

Самый дорогой автомобиль в этом списке, в котором за высокую цену покупатели желают получить роскошь и престиж Range Rover. Но ни у кого это не получается. Машина уступает своему конкуренту по всем фронтам и не рекомендуется для покупки ни в одной из комплектаций.