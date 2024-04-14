Сплошное разочарование: раскрыты самые ненадежные компакт-кроссоверы

Покупая любой автомобиль первое, что интересует многих – насколько он надежен. Если выбор окажется неверным, то существует высокий риск столкнуться с большими затратами на его ремонт.

Британский журнал «What Car» провел опрос своих читателей, в ходе которого выяснил, какие машины являются самыми ненадежными в популярнейшем сегменте компакт-кроссоверов.

В ТОП-10 неожиданно вошла модель, которая ранее считалась одним из самых надежных автомобилей в этом классе.

Самым ненадежным компактным SUV был признан дизельный Ford Kuga (2013-2020 годов выпуска). Итоговый рейтинг надежности машины составил всего 85%. Чуть лучше дела обстояли с MG HS (2019-настоящее время). Кроссоверу удалось заработать оценку в 86,9%, а третьим самым ненадежным небольшим SUV стал Range Rover Velar (с 2017 года выпуска по сегодня) с показателем в 87%.

Четвертое место зарезервировал за собой дизельный Audi Q5 (2018 год – настоящее время) – 87,1%, а пятым стал Land Rover Defender (2020 – настоящее время) – 87,8%.

Также в этот анти-ТОП вошли: Ford Kuga в бензиновой и плагин гибридной версии (2021 – настоящее время) – 88,2%, Citroen C5 Aircross (2018 – настоящее время) – 88,4% и бензиновый BMW X3 (2018 – настоящее время) – 91,6%.

Неожиданностью стало появление в этом рейтинге кроссовера Mazda CX-5 (2017 – настоящее время; оценка – 92,9%), который раньше стабильно входил в десятку самых безотказных машин в своем классе. Замкнул список худших – Jaguar F-Pace (2016 – настоящее время) с оценкой надежности в 93%.