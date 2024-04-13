Назван полноразмерный внедорожник, которому по силам проехать более 1,5 миллиона километров

Несмотря на то, что регулярный уход, техническое обслуживание и манера вождения влияют на долговечность машины, правда заключается в том, что у каждого автомобиля есть свой ресурс, после которого он с большой долей вероятности выйдет из строя.

Портал «Hot Cars» проанализировал максимально зарегистрированные в США пробеги среди подержанных машин, выявив самый долговечный автомобиль в сегменте полноразмерных внедорожников.

Неожиданно для многих им оказался корпоративный кузен внедорожника Chevrolet Silverado, а если быть точнее, то вездеход GMC Yukon. Машина 2024 года обладает высоким рейтингом надежности от «J.D.Power» в 80 баллов из 100, что обеспечивает ей второе место в категории больших внедорожников.

Но куда более красноречивым является другая статистика, ставящая GMC Yukon на первую строчку в списке полноразмерных SUV.

По информации агентства «Cars», собирающего информацию об официально зарегистрированных пробегах всех машин в США, по Северной Америке сегодня ездит GMC Yukon (2019 года выпуска), которому удалось преодолеть отметку пробега в 999 тысяч 999 миль или 1,6 миллиона километров. Это самый высокий наезженный километраж в сегменте.

Напомним, GMC Yukon сегодня продают не только за океаном, но и в России. Параллельно импортированные к нам внедорожники (2024 год выпуска) стоят от 12 миллионов 900 тысяч рублей до 23 миллионов рублей в зависимости от версии и ценообразования, определенного тем или иным дилером.