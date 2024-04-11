Раскрыты самые НЕнадежные марки автомобилей: «немцы» и «американцы» в лидерах

Чем надежнее автомобиль, тем больше у него будет покупателей. Это правило работает во всем мире, но далеко не все автопроизводители готовы ему следовать, особенно когда с продажами у них итак все в порядке.

Аналитическое агентство «Consumer Reports» опубликовало отчет, в котором автовладельцы рассказали обо всех неисправностях, с которыми сталкивались в своих автомобилях. Ну а мы, в свою очередь, отобрали из него марки машин с самыми худшими отзывами.

В ТОП-5 вошли два представителя немецкого автопрома и сразу три американских компании.

Jeep

Несмотря на то, что компания делает одни из лучших внедорожников, их надежность низка по сравнению с конкурентами. Массовые отзывы из-за поломок двигателя и недостатков конструкции топливного бака обошлись Jeep потерей репутации среди покупателей.

Volkswagen

Немецкий бренд продолжает падать в рейтингах надежности. Высокая частота ремонтов и посещений мастерских – это то, что преследует многих владельцев VW. Выход из строя катушки, низкая экономия топлива и другие неисправности с двигателем стали распространенными проблемами автомобилей VW. Даже его электромобили не блещут надежностью, хотя в них и ломаться особо нечему.

Rivian

«Убийца Tesla» оказался одним из наименее надежных брендов с утечками, проблемами с климат-контролем и поломками системы привода, а также другими неприятными неисправностями. Кроме того, автомобили Rivian страдают от общих поломок, таких как программные ошибки и проблемы с батареей.

Mercedes-Benz

Дела у немецкого производителя идут не очень хорошо, особенно на фронте электромобилей. У них есть проблемы с качеством сборки, шумы от кузова и двигателя, а также неисправностями электрических аксессуаров и далее по списку. Долгосрочная надежность сегодня явно не самая сильная сторона компании.

Какая марка делает самые ненадежные автомобили?

Chrysler

Chrysler занимает незавидное звание наименее надежного бренда на рынке по состоянию на 2024 год. Худшим с точки зрения количества проблем владельцы называют минивэн Pacifica Hybrid.

Проблемы с аккумулятором, плохая система зарядки, бесконечные неисправности двигателя и типичные для компании проблемы с электроникой – все это отбросило Chrysler в самый конец списка.