Названы 5 самых надежных автомобильных брендов по мнению владельцев

В последние годы по всему миру резко вырос спрос на надежные автомобили. Мышление изменилось, и покупатели начали рассматривать машины как долгосрочную инвестицию и подходить к выбору модели той или иной марки стали с большей осторожностью.

Журнал «Consumer Reports» опубликовал результаты ежегодного опроса, попросив 300 тысяч автовладельцев назвать все проблемы, с которыми они столкнулись в своих машинах. Daily-Motor.Ru проанализировал его результаты и назвал пять самых надежных автомобильных брендов. Четыре из пяти представителей этого ТОП-а оказались японскими.

Lexus

Сын сверг отца с вершины рейтинга надежности. Люксовый бренд Lexus занял первое место, а такая модель как Lexus GX оказалась самой надежной в гамме компании. Лучшая топливная экономичность, низкие затраты на техническое обслуживание и передовые технологии – вот что вы получаете, когда покупаете Lexus.

Toyota

Несмотря на то, что Lexus оттеснил ее на второе место, Toyota не жалуется. У компании все еще есть такие модели, как Prius, Prius Prime и Corolla Hybrid, которые являются образцом надежности.

Кроме того, Corolla по-прежнему является самым продаваемым автомобилем в мире. Доступные цены и долговечность позволяют компании оставаться королем надежности в автомобильном царстве.

Mini

Неожиданным образом в «пятерку» самых надежных марок удалось «затесаться» и британской Mini. Ее автомобили называли простыми в обслуживании и доступными по сравнению с другими брендами. Countryman, хардтоп, кабриолет и Clubman – выбор большой. А еще есть электрические версии.

Acura

Пример еще одного премиального бренда, который превзошел свою материнскую компанию. Acura, входящая в состав Honda, предлагает внедорожники и седаны премиум-класса. Integra, TLX, MDX и RDX – это только часть машин, которые сегодня можно найти даже в России.

Honda

Заняв пятое место, Honda даже улучшила свои позиции по сравнению с прошлым годом. Модели CR-V, HR-V, Civic, Accord и Pilot, и даже их гибридные варианты демонстрируют отличные результаты как с точки зрения продаж, так и отзывов владельцев на их надежность.