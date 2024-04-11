Этот автомобиль отказывается «умирать»: он работает даже несмотря на катастрофические неисправности

Покупка надежного автомобиля – лучшая инвестиция, которую может сделать любой автомобилист. Иногда она оказывается настолько удачной, что позволяет использовать машину даже когда в ней назрела острая необходимость ремонта.

В современном мире автомобилей, способных работать даже при серьезных неисправностях, осталось немного. Об одном из них рассказал блогер «Royaltyautoservice». Разумеется, им оказался представитель «старой школы».

По словам специалиста, работающего в автомобильной ремонтной мастерской много лет, в его практике был Honda Accord 1997 года выпуска с пробегом под полмиллиона километров, который приехал в автосервис со следующей проблемой: владелец долил масло, но после этого мотор не завелся с первого раза, а затем издал несколько тревожных звуков.

При ближайшем рассмотрении мотора на подъемнике обнаружилось, что в его блоке виднеется дыра.

Несмотря на столь существенные повреждения Accord не только работал до последнего, но даже смог приехать своим ходом на ремонт, что по словам блогера является красноречивым свидетельством его невероятной выносливости.