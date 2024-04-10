Раскрыт подержанный автомобиль, который в мире «гуглят» чаще всего

Интерес к той или иной модели автомобиля нередко вычисляют не только по его продажам, но и по косвенным признакам. Одним из них являются запросы в популярных поисковых системах.
Страховая группа «Compare The Market» решила выяснить, какой подержанный автомобиль чаще всего ищут в поисковике «Google». И результат оказался поразительным.
Аналитики изучили запросы пользователей по всему миру с декабря 2023 года по январь 2024-го и были уверены, что победителем в этом рейтинге окажется один из самых популярных автомобилей на планете – Ford F-Series. Но в итоге эта модель не попала даже в ТОП-40.
Вместо этого самым интересным пользователям интернета среди подержанных автомобилем неожиданным образом стал внедорожник Jeep Wrangler.
Вот как выглядит весь ТОП-10 подержанных машин, которые «гуглили» по всему миру за год чаще всего:
1 место – Jeep Wrangler;
2 место – Toyota Taсoma;
3 место – Honda Civic;
4 место – Honda City;
5 место – Tesla Model 3;
6 место – Toyota Camry;
7 место – Toyota RAV4;
8 место – Honda Accord;
9 место – Ford Bronсo;
10 место – Honda CR-V.