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Раскрыт подержанный автомобиль, который в мире «гуглят» чаще всего

Это не Ford и даже не Toyota

Текст: Алексей Шмидт
Копия 2020 jeep wrangler rubicon 1

Интерес к той или иной модели автомобиля нередко вычисляют не только по его продажам, но и по косвенным признакам. Одним из них являются запросы в популярных поисковых системах.

Страховая группа «Compare The Market» решила выяснить, какой подержанный автомобиль чаще всего ищут в поисковике «Google». И результат оказался поразительным.

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Аналитики изучили запросы пользователей по всему миру с декабря 2023 года по январь 2024-го и были уверены, что победителем в этом рейтинге окажется один из самых популярных автомобилей на планете – Ford F-Series. Но в итоге эта модель не попала даже в ТОП-40.

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Вместо этого самым интересным пользователям интернета среди подержанных автомобилем неожиданным образом стал внедорожник Jeep Wrangler.

Вот как выглядит весь ТОП-10 подержанных машин, которые «гуглили» по всему миру за год чаще всего:

1 место – Jeep Wrangler;

2 место – Toyota Taсoma;

3 место – Honda Civic;

4 место – Honda City;

5 место – Tesla Model 3;

6 место – Toyota Camry;

7 место – Toyota RAV4;

8 место – Honda Accord;

9 место – Ford Bronсo;

10 место – Honda CR-V

Источник:CompareTheMarket

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