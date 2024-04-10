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Названы самые часто ломающиеся машины в 2024 году

От них советуют держаться подальше

Текст: Алексей Шмидт
Land Rover Range Rover Side Profile View

Покупка часто сопряжена с радостью, но в перспективе именно она способна создать большую нагрузку на семейный бюджет, особенно, если выбранная машина окажется ненадежной. 

Недавно американский журнал «J.D. Power» провел исследование, в котором выяснил, что у брендов массового рынка было меньше всего проблем: 182 на 100 выпущенных машин. Это на 8 неисправностей ниже, чем год назад, и на 23 поломки меньше, чем у премиальных марок (среднее количество неисправностей в них было равно 205 на 100 автомобилей). 

range rover repair

По мнению экспертов этого издания основным фактором разницы в том, насколько надежна продукция одного сегмента и ненадежна другого являются технологии. Автомобили премиальных брендов обычно имеют больше новаций, что увеличивает их техническую сложность и вероятность возникновения дополнительных проблем.

Также авторы исследования составили десятку из самых часто ломающихся автомобилей. Чем больше неисправностей на 100 выпущенных машин регистрировалось за той или иной маркой, тем выше она находилась в рейтинге. Вот как выглядит итоговый ТОП: 

Land Rover — проблем на 100 автомобилей: 273

Lincoln — Проблем на 100 автомобилей: 259

Audi — Проблем на 100 автомобилей: 252

Ford — количество проблем на 100 автомобилей: 249

Tesla — количество проблем на 100 автомобилей: 242

Mercedes-Benz — проблем на 100 автомобилей: 240

Jaguar — Проблем на 100 автомобилей: 229

Chrysler — Проблем на 100 автомобилей: 226

Volkswagen — проблем на 100 автомобилей: 216

Volvo — количество проблем на 100 автомобилей: 215

Subaru — Проблем на 100 автомобилей: 214.

Источник:Finance.Yahoo

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