Названы самые часто ломающиеся машины в 2024 году

Покупка часто сопряжена с радостью, но в перспективе именно она способна создать большую нагрузку на семейный бюджет, особенно, если выбранная машина окажется ненадежной.
Недавно американский журнал «J.D. Power» провел исследование, в котором выяснил, что у брендов массового рынка было меньше всего проблем: 182 на 100 выпущенных машин. Это на 8 неисправностей ниже, чем год назад, и на 23 поломки меньше, чем у премиальных марок (среднее количество неисправностей в них было равно 205 на 100 автомобилей).
По мнению экспертов этого издания основным фактором разницы в том, насколько надежна продукция одного сегмента и ненадежна другого являются технологии. Автомобили премиальных брендов обычно имеют больше новаций, что увеличивает их техническую сложность и вероятность возникновения дополнительных проблем.
Также авторы исследования составили десятку из самых часто ломающихся автомобилей. Чем больше неисправностей на 100 выпущенных машин регистрировалось за той или иной маркой, тем выше она находилась в рейтинге. Вот как выглядит итоговый ТОП:
Land Rover — проблем на 100 автомобилей: 273
Lincoln — Проблем на 100 автомобилей: 259
Audi — Проблем на 100 автомобилей: 252
Ford — количество проблем на 100 автомобилей: 249
Tesla — количество проблем на 100 автомобилей: 242
Mercedes-Benz — проблем на 100 автомобилей: 240
Jaguar — Проблем на 100 автомобилей: 229
Chrysler — Проблем на 100 автомобилей: 226
Volkswagen — проблем на 100 автомобилей: 216
Volvo — количество проблем на 100 автомобилей: 215
Subaru — Проблем на 100 автомобилей: 214.