Самая невыгодная покупка: автомобили, которые сильно дешевеют в первый год эксплуатации

Несмотря на то, что в России это уже много лет не так, автомобили имеют свойство с годами терять в цене. Причем для многих наибольшее удешевление часто происходит через 12 месяцев с момента выезда машины из автосалона.

Аналитики «iSeeCars» провели исследование, в котором подсчитали, какие автомобили теряют больше всего стоимости в первый год эксплуатации. Удивительно, но список включил в себя электрокары и кроссоверы, популярность которых в последнее время только растет.

Mercedes-Benz EQS

Самым антиликвидным автомобилем оказался роскошный седан штутгартской марки, который за первый год использования теряет по сравнению с ценой новой машины в среднем 47,8%.

Nissan Leaf

Чуть лучше дела идут с еще одним электромобилем, но на этот раз японским. По подсчетам аналитиков Leaf дешевеет в первые 12 месяцев после покупки на 45,7%.

Jaguar F-Pace

В тройку худших вошел кроссовер британской марки Jaguar, который, согласно результатам недавнего исследования, за первый год использования обесценивается на 35,4%.

Alfa Romeo Giulia

Четвертым в этом рейтинге оказался популярный итальянский седан от Alfa Romeo, который за год в среднем теряет в стоимости 33,4%.

Kia EV6

Замкнул ТОП-5 самых неликвидных машин по состоянию на 2024 год новейший электрический кроссовер Kia, который несмотря на высокий спрос со стороны покупателей через год эксплуатации становится дешевле на 33,3%.

В десятку наиболее невыгодных для покупки автомобилей также вошли: Ioniq 5 (-32,9% к первоначальной цене за год), Volkswagen ID.4 (-32,9%), Alfa Romeo Stelvio (-32,3%), Nissan Murano (-32%) и Mercedes-Benz S-Class (-31,5%).