Британцы назвали надежные и дешевые в эксплуатации семейные автомобили

Семейный автомобиль должен обладать множеством качеств. Ему необходимо быть вместительным, практичным и безопасным. Но не менее важно, чтобы он был надежным и недорогим в обслуживании.

Британский журнал «CarsGurus» назвал четыре автомобиля, которые максимально соответствуют всем этим критериям, разбив их на семей с детьми разных возрастов.

Лучшей машиной для пар с малышами до 2 лет оказался хэтчбек Honda Jazz 2009 года выпуска. 5-дверку похвалили за чрезвычайно практичный салон, образцовую надежность и дешевизну в эксплуатации. В качестве альтернативного варианта для это Honda были названы также: Skoda Octavia, Ford B-Max и Nissan Qashqai, но все они обойдутся дороже Jazz.

Идеальным автомобилем для семейных людей с детьми возрастом от 2 до 5 лет стал Audi A3 2012 производственного года и позднее. Эти машины очень безопасны, а также обладают отличной управляемостью и вместительным салоном. Кроме A3 на эту роль, по мнению западных журналистов хорошо подойдут: Honda Civic, Renault Scenic и Toyota Corolla.

Для пар с детьми возрастом от 5 до 11 лет лучшей машиной британцы назвали универсал Ford Focus, считающийся одним из любимых автомобилей для многих в «Туманном Альбионе».

Машины, выпущенные с 2012 года, обладают наивысшим рейтингом безопасности и обеспечивают достаточно места как в салоне, так и багажнике. На замену им видят только более дорогостоящие модели Skoda Octavia и Skoda Kodiaq.

Замыкает список лучших автомобилей для семей с детьми возрастом от 11 до 18 лет малоизвестный в России минивэн Seat Alhambra (с 2010 по 2019 года выпуска).

По мнению авторов этого рейтинга, большинство подростков сегодня вряд ли выйдут из дома без смартфона и это означает, что машина, в которой их собираются возить, обязательно должна обладать USB-портами для зарядки гаджетов сзади.

Но в Alhambra главное даже не это, а его вместительный салон, позволяющий уместить как самих детей, так и почти всех их друзей, когда придется забирать их с вечеринки.