Шесть «бэушек», которые называют «вечными»: эти автомобили почти не ломаются

Покупка подержанного автомобиля заставляет многих активно изучать отзывы о нем от владельцев и информацию о том, насколько он является надежным или напротив проблемным.

Но существует как минимум шесть машин, способных удивить своим качеством и способностью проезжать сотни тысяч километров без поломок. Все они входят в ТОП самых надежных автомобилей на вторичном рынке по версии авторитетных аналитиков «J.D.Power».

BMW 3-Series

3-Series поколения E90 называют настоящей скалой среди всех предложений среди б/у-машин и неспроста. По подсчетам экспертов, за надежность машина набирает 80 баллов из 100 и выделяется отличной динамикой, управляемостью и наличием системы полного привода. Ну а самыми крепкими считаются версии «тройки», оснащенные 6-цилиндровым мотором N52.

Honda Civic

Еще лучшим вариантом для покупки станет знаменитый японский седан от Honda, известный своей выносливостью. Машины начала 2000-х зарекомендовали себя как автомобили, которым можно доверять. Особенно, когда речь идет о «неубиваемой» связке 1,8-литрового бензинового мотора и «механики». Оценка надежности – 82 балла из 100.

Honda Jazz

Еще одна «Хонда», но гораздо более компактная, чем 4-дверка C-класса. Она маневренна, экономична, а ее надежность оценивается в образцовые в классе 83 балла из 100.

Mazda6

Один из самых знаменитых автомобилей своей безотказностью в линейке Mazda без оговорок является седан Mazda6 (оценка 84 балла из 100).

Многие эксперты рекомендуют его вариант MPS (на фото выше) с 2,3-литровым бензиновым мотором, который, если не считать расход топлива, обладает высокой мощностью (более 250 л.с.), но с надежностью у него все не так хорошо, как у менее производительных двигателей компании.

Mercedes-Benz E-Class

Как и в случае с BMW 3-Series E46, младший брат S-Class в версии W211 является одной из тех моделей, которые в народном воображении воспринимаются как неподвластные времени. Его дизайн настолько совершенен, что даже спустя десятилетия с премьеры автомобиль выглядит современно.

А еще одной из его отличительных черт является надежность, оцениваемая J.D.Power в 85 баллов из 100.

Toyota Corolla

Самым надежным автомобилем на вторичном рынке по версии аналитиков является легендарная модель Toyota, ставшая главным бестселлером компании в ее истории. Особенно ценятся «Короллы», продававшиеся в середине 2000-х, способные при простом техническом обслуживании проезжать более полумиллиона километров и не ломаться.

Модель заработала в этом рейтинге 88 баллов из 100, что является максимальной оценкой среди всех «бэушек» на рынке.