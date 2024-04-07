Эти компании выпускают самые «ломучие» машины: с ними постоянно какие-то проблемы

Чем надежнее автомобиль, тем больше у него поклонников среди тех, кто ценит свое время и деньги и не желает тратить их на постоянное устранение тех или иных неисправностей.

Журнал «Periodismodelmotor», воспользовавшись исследованием аналитиов «Consumer Reports», назвал семь автомобильных компаний, которые выпускают самые «ломучие» автомобили в 2024 году.

Mercedes

По информации «Consumer Reports», владельцы машин этого штутгартского бренда сталкиваются с 218 проблемами на каждые 100 автомобилей. Это сильно контрастирует с моделями этой же компании из прошлого, некоторые из которых (к примеру, W124 и W221) считались практически неубиваемыми.

Ford

Надежность машин знаменитой американской марки оценивается в 239 проблем на 100 выпущенных единиц, что сложно назвать выдающимся показателем. Одной из самых «ломучих» моделей в гамме компании считается популярный пикап F-150 с рейтингом прогнозируемой надежности 41 балл из 100.

Volvo

Не обошлось в этом антирейтинге и без шведского автопроизводителя Volvo. Утверждается, что на каждые 100 его машин приходится около 245 поломок. Зато все они обладают выдающимся уровнем безопасности, что для многих не менее важно, чем надежность.

Tesla

Не существует ни одного бренда, который бы собрал больше ненавистников, чем Tesla. Компанию как хвалят, так и ненавидят. Причем последние делают это в том числе из-за частых неисправностей.

Аналитики заявляют, что в среднем на каждые 100 выпущенных «Тесла» приходится около 252 поломок. И большая часть из них приходится на системы помощи водителю, а также информационно-развлекательную систему.

Volkswagen

Немецкий автогигант, объединивший в себе множество брендов, в том числе: Audi, Bugatti, Bentley, Lamborghini и Ducati. Но если некоторые его модели, такие как Golf или Up! Являются чуть ли не образцовыми с точки зрения надежности, то общая оценка качества продукции компании невысока. Подсчитано, что на каждые 100 машин VW приходится около 267 неисправностей.

Land Rover

Британские автомобили имеют сомнительную честь всегда быть на вершине списков самых ненадежных машин на планете. И этот анти-ТОП не исключение.

Заявлено, что каждая «сотня» автомобилей Land Rover в среднем страдает от 268 поломок.

Audi

Замыкает семерку компаний, выпускающих самые «ломучие» автомобили, еще один немецкий бренд. Ингольштадский автогигант, как правило, заслуживает уважения за свое качество, но в последнее время многие модели компании начинают утрачивать свойственную им надежность.

Причем настолько, что именно Audi оказалась названа самым ненадежным брендом в 2024 году. По подсчетам аналитиков, на каждые 100 сошедших с конвейера машин компании регистрируется в среднем 275 неисправностей.